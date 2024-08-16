Константин Сиденко поддержал проведение военно-патриотической спартакиады в Приморье

Сначала директор музея провела экскурсию и рассказала о почетных сотрудниках, после чего началась продуктивная беседа. Присутствующие затронули вопросы развития детского спорта и открытие кадетского корпуса для правоохранительных органов на базе общеобразовательной школы в Артеме.