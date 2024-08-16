Константин Сиденко поддержал проведение военно-патриотической спартакиады в Приморье

Posted 16 августа, 06:13
Published 16 августа, 06:13
Modified 18 августа, 12:03
Updated 18 августа, 12:03
В Артеме прошла встреча директора владивостокского филиала «Росатом Логистика» Константина Сиденко с союзом ветеранов МВД и ГРУ в музее истории отдела министерства внутренних дел. Мероприятие было посвящено недокомплекту сотрудников полиции. Участники события побеседовали о духе патриотизма среди нового поколения.
Сначала директор музея провела экскурсию и рассказала о почетных сотрудниках, после чего началась продуктивная беседа. Присутствующие затронули вопросы развития детского спорта и открытие кадетского корпуса для правоохранительных органов на базе общеобразовательной школы в Артеме.
Представители общественных спортивных организаций, посетившие мероприятие, поделились успехами в работе. Активисты планируют провести в регионе военно-патриотическую спартакиаду. Константин Сиденко поддержал инициативу.
На встрече присутствовали приморские спортсмены, которые организовали народные дружины. Участники добровольческого объединения, совместно с патрульно-постовой службой следят за общественным порядком на улицах города. Несмотря на трудности, общественники не унывают и продолжают нелегкое дело.
Напомним, ранее Константин Сиденко встретился с жителями Трудового и обсудил с ними проблемы поселка.