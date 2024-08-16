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Posted 16 августа, 05:19

Published 16 августа, 05:19

Modified 16 августа, 05:21

Updated 16 августа, 05:21

Еще 17 семей получили земли под строительство домов в Приморском крае

Многодетные семьи Владивостока продолжают получать земельные участки в Приморье

16 августа 2024, 05:19
Фото: пресс-служба администрации Владивостока. vlc.ru.

Еще 17 семей получили земли под строительство домов в Приморском крае

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Наш Город
Во Владивостоке прошла очередная жеребьевка между многодетными семьями на получение участков под застройку. На сей раз участники мероприятия получили земли на Артековской и в Береговом.

Сегодня, 16 августа, в администрации Владивостока прошла 82-я жеребьевка, в результате которой 17 многодетных семьи получили земельные участки, сообщает пресс-служба мэрии. В случайном выборе были представлены территории в Береговом и в районе дома №2 на Артековской.

Семьи по очереди испытывали фортуну, доставая карточки с кадастровыми номерами участков из непрозрачного ящика. Теперь будущим владельцам необходимо заняться формальными хлопотами, — оформлением участков в общедолевую собственность для индивидуального жилищного строительства.

Семьи могут бесплатно получить разрешение на снос деревьев на месте будущей застройки. Более того, кадастровые инженеры помогут новым владельцам с определением границ земельных участков.

Также власти города предлагают участникам альтернативу. Вместо земли многодетная семья может получить денежную выплату — 602 000 рублей.

Денежную выплату вместо земли выбрали сотни многодетных семей Владивостока
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«Чтобы получить выплату, нужно подать заявление с приложением пакета документов. К заявлению необходимо приложить копии документов, удостоверяющих личности заявителя и членов семьи, а также согласия на обработку персональных данных», — отметили в администрации краевой столицы.

Ранее «Восток-Медиа» писало о том, что мэрия Владивостока передала многодетным семьям 22 земельных участка

Более двух десятков семей Владивостока получили участки под строительство домов
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