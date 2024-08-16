Многодетные семьи Владивостока продолжают получать земельные участки в Приморье

Сегодня, 16 августа, в администрации Владивостока прошла 82-я жеребьевка, в результате которой 17 многодетных семьи получили земельные участки, сообщает пресс-служба мэрии. В случайном выборе были представлены территории в Береговом и в районе дома №2 на Артековской.