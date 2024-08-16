Многодетные семьи Владивостока продолжают получать земельные участки в Приморье

Posted 16 августа, 05:19
Published 16 августа, 05:19
Modified 16 августа, 05:21
Updated 16 августа, 05:21
Сегодня, 16 августа, в администрации Владивостока прошла 82-я жеребьевка, в результате которой 17 многодетных семьи получили земельные участки, сообщает пресс-служба мэрии. В случайном выборе были представлены территории в Береговом и в районе дома №2 на Артековской.
Семьи по очереди испытывали фортуну, доставая карточки с кадастровыми номерами участков из непрозрачного ящика. Теперь будущим владельцам необходимо заняться формальными хлопотами, — оформлением участков в общедолевую собственность для индивидуального жилищного строительства.
Семьи могут бесплатно получить разрешение на снос деревьев на месте будущей застройки. Более того, кадастровые инженеры помогут новым владельцам с определением границ земельных участков.
Также власти города предлагают участникам альтернативу. Вместо земли многодетная семья может получить денежную выплату — 602 000 рублей.
«Чтобы получить выплату, нужно подать заявление с приложением пакета документов. К заявлению необходимо приложить копии документов, удостоверяющих личности заявителя и членов семьи, а также согласия на обработку персональных данных», — отметили в администрации краевой столицы.
Ранее «Восток-Медиа» писало о том, что мэрия Владивостока передала многодетным семьям 22 земельных участка