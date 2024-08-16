Огромным потенциалом для развития туризма обладает Хабаровск — Сергей Кравчук

Кроме того, в рамках заседания обсудили проведение конкурса «Гостеприимный Хабаровск — 2024». Для привлечения общественного интереса и участия в проекте, жителям города предоставлена возможность голосовать на официальном сайте администрации за различные номинации конкурса. Творческое состязание открыто для широкой аудитории, включая как профессиональных фотографов, так и любителей. Это мероприятие направлено не только на популяризацию туристического потенциала Хабаровска, но и на мобилизацию активных граждан, способных внести свой вклад в развитие туристической сферы города.