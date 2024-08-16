Огромным потенциалом для развития туризма обладает Хабаровск — Сергей Кравчук

Posted 16 августа, 05:20
Published 16 августа, 05:20
Modified 19 августа, 04:01
Updated 19 августа, 04:01
На заседании была обсуждена детализированная программа улучшения туристической инфраструктуры Хабаровска, направленная на повышение его привлекательности как важного туристического направления. Акценты были сделаны на модернизацию транспортных узлов, развитие гостиничных сетей и создание новых туристических маршрутов, которые позволят не только привлечь более широкий поток туристов, но и обеспечить комфортное пребывание всем гостям города.
Кравчук сделал особое ударение на том, что администрация города активно сотрудничает с бизнес-сообществом, а также стремится сделать Хабаровск ведущим туристическим центром на уровне страны. Он подчеркнул уникальные возможности Хабаровска, обусловленные его богатым историческим и культурным наследием, а также высоким уровнем профессионализма местных специалистов.
— Для дальнейшего роста и развития туристической отрасли необходимо тесное взаимодействие на федеральном и краевом уровнях, что, несомненно, приведёт к созданию новых рабочих мест и значительному улучшению качества жизни горожан, — сказал градоначальник.
Мэр также отметил глобальный тренд на увеличение роли туризма в мировой экономике и заявил, что городская администрация Хабаровска создала несколько подразделений, таких как управление международных связей, департамент муниципального имущества и департамент инвестиционного развития, все они занимаются координацией и реализацией стратегии развития туризма в регионе.
Кроме того, в рамках заседания обсудили проведение конкурса «Гостеприимный Хабаровск — 2024». Для привлечения общественного интереса и участия в проекте, жителям города предоставлена возможность голосовать на официальном сайте администрации за различные номинации конкурса. Творческое состязание открыто для широкой аудитории, включая как профессиональных фотографов, так и любителей. Это мероприятие направлено не только на популяризацию туристического потенциала Хабаровска, но и на мобилизацию активных граждан, способных внести свой вклад в развитие туристической сферы города.
По материалам пресс-службы администрации Хабаровска