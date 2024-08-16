vostokmedia.com
ГлавноеВсе новости
vostokmedia.com
ГлавноеВсе новости

Posted 16 августа, 06:48

Published 16 августа, 06:48

Modified 1 сентября, 04:00

Updated 1 сентября, 04:00

Примсоцбанк запустил акцию «Мили за покупки» для держателей карт S7

Примсоцбанк запустил акцию «Мили за покупки» для держателей карт S7

16 августа 2024, 06:48
Фото: 1MI
Реклама. ПАО СКБ Приморья «Примсоцбанк». erid: LjN8K6kkA
Акция действует с 14 августа по 31 октября этого года во всех подразделениях банка. По окончании акции Примсоцбанк рандомно определит трех победителей, каждому из которых начислится 30 тысяч миль.

Примсоцбанк запустил акцию «Мили за покупки» для держателей карт S7 (кредитные, дебетовые, зарплатные), которая продлится с 14 августа по 31 октября этого года. По окончании акции Примсоцбанк рандомно определит трех победителей, каждому из которых начислится 30 тысяч миль. Счастливчикам придет СМС от Примсоцбанка, а начисление миль будет проведено до 30 ноября этого года.

Для участия в розыгрыше клиентам необходимо как можно чаще оплачивать картой S7 товары и услуги. Чем больше будет совершено транзакций — тем выше вероятность победы.

Исключение составляют операции:

  • в банкоматах и терминалах, включая МСС 6010, 6011;
  • в Системах дистанционного банковского обслуживания;
  • МСС 8999 — пополнение электронных кошельков;
  • МСС 7995 — операции в казино;
  • отмена/возврат зачисления средств на карту;
  • MCC 4829, 6536, 6537, 6538, 6051, 6534, 6540, 6531, 6532, 6533, 9700, 9701, 9702 — денежные переводы, а также переводы с карты на карту;
  • MCC 6012, 6300, 6211, 6022, 6023, 6025, 6026, 6028, 5933, 6050, 6051, 6529, 6530, 6381, 6399, 5960 — покупка акций, векселей, денежных сертификатов, валюты, оплата услуг страховых компаний и финансовых институтов, ломбарды;
  • MCC 4814, 4812, 4816 — оплата товаров и услуг в торговых точках, которые продают телекоммуникационное оборудование, компьютерные сетевые и информационные услуги;
  • МСС 4900 — оплата коммунальных услуг.
  • Безналичные операции по счету, оплата услуг в сервисе «ПримсоцЛ@йн»

Акция действует во всех подразделениях банка. Принять участие в ней могут только клиенты с активными картами.

Максимально активно расплачивайтесь картой и получите 30 тысяч миль для будущих путешествий!

Для справки: двойные мили начисляется за покупки в категориях кодов MCC, где MCC — это код, по которому определяется, что операция прошла в том или ином типе торговой точки, увидеть его можно в чеке операции в интернет-банке.

Узнать подробности об акции вы можете в офисах банка, на официальном сайте либо по телефону единой справочной службы: 8 (800) 350-42-02 или *4202 для звонков с мобильного. Звонок бесплатный.

Подпишитесь
Популярное