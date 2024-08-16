Примсоцбанк запустил акцию «Мили за покупки» для держателей карт S7 (кредитные, дебетовые, зарплатные), которая продлится с 14 августа по 31 октября этого года. По окончании акции Примсоцбанк рандомно определит трех победителей, каждому из которых начислится 30 тысяч миль. Счастливчикам придет СМС от Примсоцбанка, а начисление миль будет проведено до 30 ноября этого года.