Posted 16 августа, 06:48
Published 16 августа, 06:48
Modified 1 сентября, 04:00
Updated 1 сентября, 04:00
Примсоцбанк запустил акцию «Мили за покупки» для держателей карт S7 (кредитные, дебетовые, зарплатные), которая продлится с 14 августа по 31 октября этого года. По окончании акции Примсоцбанк рандомно определит трех победителей, каждому из которых начислится 30 тысяч миль. Счастливчикам придет СМС от Примсоцбанка, а начисление миль будет проведено до 30 ноября этого года.
Для участия в розыгрыше клиентам необходимо как можно чаще оплачивать картой S7 товары и услуги. Чем больше будет совершено транзакций — тем выше вероятность победы.
Исключение составляют операции:
Акция действует во всех подразделениях банка. Принять участие в ней могут только клиенты с активными картами.
Максимально активно расплачивайтесь картой и получите 30 тысяч миль для будущих путешествий!
Для справки: двойные мили начисляется за покупки в категориях кодов MCC, где MCC — это код, по которому определяется, что операция прошла в том или ином типе торговой точки, увидеть его можно в чеке операции в интернет-банке.
Узнать подробности об акции вы можете в офисах банка, на официальном сайте либо по телефону единой справочной службы: 8 (800) 350-42-02 или *4202 для звонков с мобильного. Звонок бесплатный.