Ребенок застрял в лифте на несколько часов во Владивостоке

Сюжет Электричество

Девочка из Приморья ехала в лифте, как вдруг отключили электричество. Ребенок провел взаперти несколько часов. Родители всеми силами пытались вызволить дочь из западни. Позже выяснилось, что в такой же ситуации оказались и другие люди.