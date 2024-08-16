Ребенок застрял в лифте на несколько часов во Владивостоке

Posted 16 августа, 00:25
Published 16 августа, 00:25
Modified 16 августа, 00:27
Updated 16 августа, 00:27
Масштабное отключение света произошло из-за аварии во Владивостоке. Сотни домов остались без электричества вечером в четверг.
Во Владивостоке маленькой девочке пришлось провести почти три часа в лифте в одном из домов на улице Связи, сообщают в новых медиа. Родители в отчаянии звонили в различные службы, но помощь не приходила.
После нескольких часов взаперти у ребенка случилась истерика. Жильцы дома, не дожидаясь специалистов, смогли поднять лифт на 9-й этаж. Электричество вернулось в дома владивостокцев, и девочку освободили.
В подобной западнее оказались и некоторые другие владивостокцы, пишут в соцсетях. В Первомайском районе пенсионер с внуком-младшеклассником застряли в лифте на полтора часа.
На Нейбута взаперти оказалась взрослая женщина, от духоты в кабине ей стало плохо.
К счастью, для застрявших приморцев все в итоге закончилось благополучно.
Ранее «Восток-Медиа» писало о том, что отключением электричества во Владивостоке заинтересовалась прокуратура.