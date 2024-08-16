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Posted 16 августа, 00:25

Published 16 августа, 00:25

Modified 16 августа, 00:27

Updated 16 августа, 00:27

Ребенок застрял в лифте на несколько часов во Владивостоке

Ребенок застрял в лифте на несколько часов во Владивостоке

16 августа 2024, 00:25
Фото: 1MI.
Сюжет
Электричество
Девочка из Приморья ехала в лифте, как вдруг отключили электричество. Ребенок провел взаперти несколько часов. Родители всеми силами пытались вызволить дочь из западни. Позже выяснилось, что в такой же ситуации оказались и другие люди.

Масштабное отключение света произошло из-за аварии во Владивостоке. Сотни домов остались без электричества вечером в четверг.

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Во Владивостоке маленькой девочке пришлось провести почти три часа в лифте в одном из домов на улице Связи, сообщают в новых медиа. Родители в отчаянии звонили в различные службы, но помощь не приходила.

После нескольких часов взаперти у ребенка случилась истерика. Жильцы дома, не дожидаясь специалистов, смогли поднять лифт на 9-й этаж. Электричество вернулось в дома владивостокцев, и девочку освободили.

В подобной западнее оказались и некоторые другие владивостокцы, пишут в соцсетях. В Первомайском районе пенсионер с внуком-младшеклассником застряли в лифте на полтора часа.

На Нейбута взаперти оказалась взрослая женщина, от духоты в кабине ей стало плохо.

К счастью, для застрявших приморцев все в итоге закончилось благополучно.

Ранее «Восток-Медиа» писало о том, что отключением электричества во Владивостоке заинтересовалась прокуратура.

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