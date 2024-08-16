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Posted 16 августа, 05:38

Published 16 августа, 05:38

Modified 1 сентября, 04:00

Updated 1 сентября, 04:00

Субботин: Внимание врио к образованию — шаг к улучшению ситуации в крае

16 августа 2024, 05:38
Андрей Субботин, главный врач Краевой клинической больницы имени профессора С. И. Сергеева, высказался о ситуации в сфере образования Хабаровского края.

В своем сообщении в Telegram он подчеркнул ключевую роль учителей и воспитателей в становлении личности ребенка, сравнив их профессию с профессией врача по уровню требуемого терпения, преданности и мастерства.

Субботин отметил ряд проблем, с которыми сталкиваются работники образования:

  • Устаревшие здания и низкое качество ремонтов
  • Изношенное оборудование
  • Неудовлетворительное состояние прилегающих территорий
  • Низкая заработная плата, особенно в детских садах

По мнению Субботина, эти факторы существенно затрудняют работу педагогов и отталкивают потенциальных талантливых специалистов от выбора этой профессии.

Стоит отметить, что в Хабаровском крае функционирует 857 образовательных организаций различного уровня, где обучаются и воспитываются почти 300 тысяч детей. Несмотря на то, что регион занимает 5-е место в России по уровню образования, проблемы, озвученные Субботиным, остаются актуальными.

Главврач выразил удовлетворение тем, что врио губернатора Хабаровского края Дмитрий Демешин уделяет особое внимание вопросам образования с момента своего назначения. Субботин подчеркнул оперативность реакции Демешина на обращения граждан в социальных сетях и быстрое решение проблем, озвученных во время прямых линий.

«Внимание Дмитрия Демешина к вопросам образования является важным шагом к улучшению ситуации в этой сфере. И это очень радует», — заключил Андрей Субботин.

Ранее «Восток-Медиа» писало, что Андрей Субботин внедрил базе больницы, где он работает, систему наставничества. Его инициативу поддержал Дмитрий Демешин.

Демешин: Инициативу Андрея Субботина нужно распространить на все больницы региона
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#Хабаровский край#Видео
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