Субботин: Внимание врио к образованию — шаг к улучшению ситуации в крае

Posted 16 августа, 05:38
Published 16 августа, 05:38
Modified 1 сентября, 04:00
Updated 1 сентября, 04:00
В своем сообщении в Telegram он подчеркнул ключевую роль учителей и воспитателей в становлении личности ребенка, сравнив их профессию с профессией врача по уровню требуемого терпения, преданности и мастерства.
Субботин отметил ряд проблем, с которыми сталкиваются работники образования:
По мнению Субботина, эти факторы существенно затрудняют работу педагогов и отталкивают потенциальных талантливых специалистов от выбора этой профессии.
Стоит отметить, что в Хабаровском крае функционирует 857 образовательных организаций различного уровня, где обучаются и воспитываются почти 300 тысяч детей. Несмотря на то, что регион занимает 5-е место в России по уровню образования, проблемы, озвученные Субботиным, остаются актуальными.
Главврач выразил удовлетворение тем, что врио губернатора Хабаровского края Дмитрий Демешин уделяет особое внимание вопросам образования с момента своего назначения. Субботин подчеркнул оперативность реакции Демешина на обращения граждан в социальных сетях и быстрое решение проблем, озвученных во время прямых линий.
«Внимание Дмитрия Демешина к вопросам образования является важным шагом к улучшению ситуации в этой сфере. И это очень радует», — заключил Андрей Субботин.
Ранее «Восток-Медиа» писало, что Андрей Субботин внедрил базе больницы, где он работает, систему наставничества. Его инициативу поддержал Дмитрий Демешин.