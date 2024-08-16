Субботин: Внимание врио к образованию — шаг к улучшению ситуации в крае

Стоит отметить, что в Хабаровском крае функционирует 857 образовательных организаций различного уровня, где обучаются и воспитываются почти 300 тысяч детей. Несмотря на то, что регион занимает 5-е место в России по уровню образования, проблемы, озвученные Субботиным, остаются актуальными.