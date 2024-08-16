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Posted 16 августа, 13:37

Published 16 августа, 13:37

Modified 16 августа, 13:39

Updated 16 августа, 13:39

Когда полностью восстановят подачу электричества в Приморском крае?

В ДРСК назвали сроки восстановления электроснабжения в Приморье

16 августа 2024, 13:37
Фото: Изображение Midjourney.

Когда полностью восстановят подачу электричества в Приморском крае?

Сюжет
Электричество
Свет вернулся во многие муниципалитеты Приморского края. Однако некоторые дома разных районов региона остаются обесточены. Когда же полностью восстановят электроснабжение? — узнаете в материале «Восток-Медиа».

Массовое отключение света произошло в Приморском крае. Жители разных районов сообщали об отсутствии электричества.

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Сначала электроснабжение восстановили в Лучегорске, Дальнереченске и Лесозаводске.

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16 августа в 23:04, по данным пресс-службы ДРСК, большую часть региона подключили к центральному электроснабжению. В дальневосточной столице энергетики продолжают подключение тех адресов, которые пока остаются без электричества.

Восстановление электроснабжения оставшихся потребителей займет ориентировочно 1 — 1,5 часа. В районе 23:00 было подключено около 90%.

Ранее «Восток-Медиа» писало о том, что власти назвали причины массового отключения света в Приморье.

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