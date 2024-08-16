В ДРСК назвали сроки восстановления электроснабжения в Приморье

Posted 16 августа, 13:37
Published 16 августа, 13:37
Modified 16 августа, 13:39
Updated 16 августа, 13:39
Массовое отключение света произошло в Приморском крае. Жители разных районов сообщали об отсутствии электричества.
16 августа в 23:04, по данным пресс-службы ДРСК, большую часть региона подключили к центральному электроснабжению. В дальневосточной столице энергетики продолжают подключение тех адресов, которые пока остаются без электричества.
Восстановление электроснабжения оставшихся потребителей займет ориентировочно 1 — 1,5 часа. В районе 23:00 было подключено около 90%.
Ранее «Восток-Медиа» писало о том, что власти назвали причины массового отключения света в Приморье.