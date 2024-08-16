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Posted 16 августа, 08:53

Published 16 августа, 08:53

Modified 1 сентября, 04:03

Updated 1 сентября, 04:03

В ДРСК отрицают свою причастность к аварии на энергосетях Приморского края

В ДРСК отрицают свою причастность к аварии на энергосетях Приморского края

16 августа 2024, 08:53
Фото: 1MI
Сюжет
Электричество
Массовая авария, из-за которой электроснабжения лишилась большая часть Приморского края произошла не на сетях ДРСК. Об этом журналистам сообщили в пресс-службе самого ДРСК.

По данным пресс-службы:

Действием противоаварийной автоматики отключилась ВЛ-500 Приморская ГРЭС - Хехцир-2 МЭС Востока. Предварительная причина – технологическое нарушение работы оборудования Приморской ГРЭС Сибирской генерирующей компании. Энергетики ДРСК готовы оперативно набрать нагрузку на линии ДРСК, как только будет подано напряжение на ВЛ-500 Приморская ГРЭС - Хехцир-2 МЭС Востока.
Проблема не в сетях ДРСК. Мы обслуживаем сети 110кВ и ниже.
«30-40 минут» энергетики готовятся подключать города в после аварии в Приморье
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#Новости#Общество#Дальний Восток#Электричество#Отключение электричества#Свет#Приморский край#Происшествия
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