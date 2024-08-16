В ДРСК отрицают свою причастность к аварии на энергосетях Приморского края

Posted 16 августа, 08:53
Published 16 августа, 08:53
Modified 1 сентября, 04:03
Updated 1 сентября, 04:03
По данным пресс-службы:
Действием противоаварийной автоматики отключилась ВЛ-500 Приморская ГРЭС - Хехцир-2 МЭС Востока. Предварительная причина – технологическое нарушение работы оборудования Приморской ГРЭС Сибирской генерирующей компании. Энергетики ДРСК готовы оперативно набрать нагрузку на линии ДРСК, как только будет подано напряжение на ВЛ-500 Приморская ГРЭС - Хехцир-2 МЭС Востока.
Проблема не в сетях ДРСК. Мы обслуживаем сети 110кВ и ниже.