В Китае потоп, в Японии тайфун — видео — Приморье ожидает опасные осадки

Многие взволнованные жители региона ждут подобной участи, но, по словам народного синоптика Руслана Юрковского, Приморье не окажется во власти таких осадков. Фронт, надвигающийся на край, сформировался не в азиатских странах. Непогода «зародилась» именно на территории региона, отметил метеоблогер.