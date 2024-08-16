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Posted 16 августа, 05:08

Published 16 августа, 05:08

Modified 16 августа, 05:10

Updated 16 августа, 05:10

Дойдут ли сокрушительные ливни до Приморского края?

В Китае потоп, в Японии тайфун — видео — Приморье ожидает опасные осадки

16 августа 2024, 05:08
Фото: 1MI.

Дойдут ли сокрушительные ливни до Приморского края?

Сюжет
КНР
Ужасная непогода ударила по близлежащим государствам. Взволнованные жители Приморского края задаются вопросом: дойдет ли «хаос» до них? Ведь в регионе объявили штормовое предупреждение.

В соседних странах творится настоящий «хаос». Тем временем, в Приморье объявили штормовое предупреждение из-за опасных осадков.

Приморье под ударом стихии: объявлено штормовое предупреждение
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В стране восходящего солнца уже господствует тайфун. Машины буквально сносит ветром.

В Поднебесной ситуация тоже весьма плачевная. Улицы превратились в реки, которые сносят все на своем пути.

Многие взволнованные жители региона ждут подобной участи, но, по словам народного синоптика Руслана Юрковского, Приморье не окажется во власти таких осадков. Фронт, надвигающийся на край, сформировался не в азиатских странах. Непогода «зародилась» именно на территории региона, отметил метеоблогер.

Получается, стихия ударит по местному населению, но наступление тайфуна не ожидается, как и предупреждали синоптики.

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