В Китае потоп, в Японии тайфун — видео — Приморье ожидает опасные осадки

Posted 16 августа, 05:08
Published 16 августа, 05:08
Modified 16 августа, 05:10
Updated 16 августа, 05:10
В соседних странах творится настоящий «хаос». Тем временем, в Приморье объявили штормовое предупреждение из-за опасных осадков.
В стране восходящего солнца уже господствует тайфун. Машины буквально сносит ветром.
В Поднебесной ситуация тоже весьма плачевная. Улицы превратились в реки, которые сносят все на своем пути.
Многие взволнованные жители региона ждут подобной участи, но, по словам народного синоптика Руслана Юрковского, Приморье не окажется во власти таких осадков. Фронт, надвигающийся на край, сформировался не в азиатских странах. Непогода «зародилась» именно на территории региона, отметил метеоблогер.
Получается, стихия ударит по местному населению, но наступление тайфуна не ожидается, как и предупреждали синоптики.