Виктория Хлебникова: Глава Хабкрая держит на личном контроле развитие образования

Отметим, что каждый вопрос, который поступает от хабаровчан во время прямых эфиров, не остается без внимания главы края, а решения по ним принимаются максимально быстро. Так, произошло с вопросом о ремонте школы в селе Ильинка — местные жители спросили Дмитрия Демешина, когда их дети смогут приступить к занятиям в своей родной школе, которая из-за образовавшейся на фасаде трещины была закрыта еще в декабре 2023 года. 400 детей были переведены в другие школы, но они очень хотят вернуться в свою родную.