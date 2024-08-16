Виктория Хлебникова: Глава Хабкрая держит на личном контроле развитие образования

Posted 16 августа, 03:12
Published 16 августа, 03:12
Modified 16 августа, 03:14
Updated 16 августа, 03:14
Второй прямой эфир, который провел Дмитрий Демешин за три месяца своей работы на посту врио губернатора Хабаровского края, показал максимальную заинтересованность в таком формате общения со стороны населения региона и полную вовлеченность в проблемы региона со стороны Дмитрия Демешина. Как правило, отвечая на вопросы жителей края, Демешин говорил уже о готовых решениях, а при необходимости прямо в эфире давал поручения профильным министерствам для оперативного реагирования.
Так, один из вопросов поступил о состоянии и работе нового детского сада, который был сдан в Хабаровске в июне текущего года. Министр образования и науки Хабаровского края Виктория Хлебникова прокомментировала ситуацию с этим образовательным учреждением.
“К сожалению, вместо радостных отзывов от родителей приходят только жалобы. Одно из обращений поступило во время прямого эфира врио губернатора Дмитрия Демешина. Оперативно выехала на место, чтобы разобраться с ситуацией. Детский сад рассчитан на 190 мест и по списку укомплектован полностью. По факту же работают две группы яслей и одна группа для ребят младшего дошкольного возраста. Горячая вода в саду есть, пищеблок работает, организовано пятиразовое питание», — отметила Виктория Хлебникова.
Глава минобра региона отметила также, что в новом детсаду есть вопросы по обеспечению кадрами. Виктория Хлебникова поставила задачу управлению образования города принять исчерпывающие меры по доукомплектованию штата.
«Буду держать ситуацию с наполняемостью групп и трудоустройством педагогов на контроле. Через неделю приеду в учреждение ещё раз», — подчеркнула Виктория Хлебникова.
Отметим, что каждый вопрос, который поступает от хабаровчан во время прямых эфиров, не остается без внимания главы края, а решения по ним принимаются максимально быстро. Так, произошло с вопросом о ремонте школы в селе Ильинка — местные жители спросили Дмитрия Демешина, когда их дети смогут приступить к занятиям в своей родной школе, которая из-за образовавшейся на фасаде трещины была закрыта еще в декабре 2023 года. 400 детей были переведены в другие школы, но они очень хотят вернуться в свою родную.
Тогда глава региона дал отдельное поручение минобразования края и после эфира лично выехал в Ильинку, где встретился с населением и рассказал о ходе решения вопроса.
«На первом этапе осуществляется вывод здания школы из аварийного состояния. Работы в этом направлении уже начались. А далее — капитальный ремонт. Заявка на выделение средств находится на рассмотрении в Минпросвещения России», — отметила тогда министр образования Виктория Хлебникова.
Прошло чуть более месяца с первого эфира, а средства на капитальный ремонт уже найдены. Об этом Дмитрий Демешин сообщил во время августовской педагогической конференции.
«На ремонт школ, прогулочных площадок в детсадах и покупку нового оборудования в учреждения образования в этом году мы направляем 600 миллионов рублей из единой президентской субсидии. Я также поручил выделить дополнительно 147 миллионов рублей на капремонт и оснащение школ в Князе-Волконском, Ильинке, Переяславке и Комсомольске-на-Амуре», — сказал глава региона.
Этот общий месседж прошедшего прямого: есть проблемы — мы их решим, говорит, в первую очередь о том, что глава региона объективно признает существование проблем и требует от чиновников их решения. Кроме того, при необходимости, он целенаправленно привлекает ресурсы из федерального уровня. И как уже стало понятно по результатам работы за три месяца, делает он это довольно эффективно.
Так, в ходе второго прямого эфира, Дмитрий Демешин заявил о повышении зарплат педагогам.
«С 1 января педагогам был увеличен оклад на 14,7 процента. Но я считаю, что этого недостаточно. С 1 сентября дал поручение повысить должностные оклады всем педагогическим работникам краевых и муниципальных учреждений образования еще на 6 процентов. Будем пересматривать оплату воспитателям. Уже поставил задачу внести конкретные предложения. Я убежден, что к началу нового учебного года вы увидите положительные изменения», — заявил глава региона.
Напомним, 12 августа врио губернатора Хабаровского края Дмитрий Демешин провел прямой эфир с жителями региона, в ходе которого ответил на самые актуальные вопросы. Участие приняли более 10 тысяч человек, поступило более четырех тысяч вопросов. На 40 вопросов глава региона дал исчерпывающие ответы во время трансляции.