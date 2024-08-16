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Posted 16 августа, 08:06

Published 16 августа, 08:06

Modified 1 сентября, 04:02

Updated 1 сентября, 04:02

Массовое отключение электроснабжения произошло в Приморье

«Взрыва и ЧП внешнего характера на месте нет»: массовое отключение света в Приморье

16 августа 2024, 08:06
Фото: vostokmedia.com

Массовое отключение электроснабжения произошло в Приморье

Сюжет
Электроэнергия
Массовое отключение электроснабжения произошло во всём Приморском крае в районе 17:15 в пятницу, 16 августа. Без света остались тысячи жителей региона в разных населённых пунктах.

По данным новых медиа, электроснабжения нет во Владивостоке, Находке, Врангеле, Сергеевке, Чугуевском районе, Славянке, Большом Камне, Лесозаводске, Уссурийске Однако сообщают, что есть свет в Лучегорске.

В пресс-службе правительства Приморского края сообщили, что зафиксировано отключение на сетях ДРСК. Специалисты ведут восстановление.

Во многих районах юга Приморья отключилась электроэнергия. Проблемы в генерации Приморского края. Системный оператор сейчас выясняется ситуация. На данный час зафиксирован отключения по южной ветке.
Замыкание в сети 500кВт на Лучегорской ГРЭС.
Взрыва и ЧП внешнего характера на месте нет, расчетное время устранения проблемы — примерно час, уточнили в пресс-службе.
#Новости#ДРСК#Находка#Владивосток#Электроэнергия#Уссурийск#Славянка#Большой Камень#Лучегорск#Приморский край#ЧП#Лесозаводск#Приморье#Происшествия#Врангель
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