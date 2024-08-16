«Взрыва и ЧП внешнего характера на месте нет»: массовое отключение света в Приморье

Posted 16 августа, 08:06
Published 16 августа, 08:06
Modified 1 сентября, 04:02
Updated 1 сентября, 04:02
По данным новых медиа, электроснабжения нет во Владивостоке, Находке, Врангеле, Сергеевке, Чугуевском районе, Славянке, Большом Камне, Лесозаводске, Уссурийске Однако сообщают, что есть свет в Лучегорске.
В пресс-службе правительства Приморского края сообщили, что зафиксировано отключение на сетях ДРСК. Специалисты ведут восстановление.
Во многих районах юга Приморья отключилась электроэнергия. Проблемы в генерации Приморского края. Системный оператор сейчас выясняется ситуация. На данный час зафиксирован отключения по южной ветке.
Замыкание в сети 500кВт на Лучегорской ГРЭС.
Взрыва и ЧП внешнего характера на месте нет, расчетное время устранения проблемы — примерно час, уточнили в пресс-службе.