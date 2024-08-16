«Звучит странно, но это тренд»: уникальные четверняшки вновь удивили жителей Приморья

Posted 16 августа, 05:22
Published 16 августа, 05:22
Modified 16 августа, 05:24
Updated 16 августа, 05:24
В Приморье произошло уникальное деторождение. Сразу четыре младенца осчастливили многодетную семью, — родились малышки в результате естественной беременности. История тяжелого выхаживания поразила многих жителей региона, но некоторые обратили внимание не на счастливое событие.
Некоторых приморцев изумили имена девочек, — Изабелла, Наоми, Малия и Мия.
«Имена, мягко говоря, редкие. Очень необычные, надеюсь сочетаются с отчеством и фамилией»;
«Звучит странно, но это мировой тренд. Да и что плохого в редких именах?»;
«Скоро люди перестанут удивляться новым именам. Такая сейчас тенденция»;
«Главное, что малышки выжили и совсем скоро отправятся домой. Здоровья деточкам»;
«А маме и папе огромного терпения».
Ранее «Восток-Медиа» писало о том, что «гигантенок» родился в еще одной многодетной семье в Приморском крае. Малыш стал четвертым ребенком.