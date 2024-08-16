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Posted 16 августа, 05:22

Published 16 августа, 05:22

Modified 16 августа, 05:24

Updated 16 августа, 05:24

«Звучит странно, но это тренд»: уникальные четверняшки вновь удивили жителей Приморья

«Звучит странно, но это тренд»: уникальные четверняшки вновь удивили жителей Приморья

16 августа 2024, 05:22
Фото: Изображение Midjourney.
Сюжет
Семья
Во Владивостоке выписывают четверню, которая прошла сложный путь в перинатальном центре. Однако некоторые жители Приморского края обратили внимание не на важное событие, а на кое-что другое.

В Приморье произошло уникальное деторождение. Сразу четыре младенца осчастливили многодетную семью, — родились малышки в результате естественной беременности. История тяжелого выхаживания поразила многих жителей региона, но некоторые обратили внимание не на счастливое событие.

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Некоторых приморцев изумили имена девочек, — Изабелла, Наоми, Малия и Мия.

«Имена, мягко говоря, редкие. Очень необычные, надеюсь сочетаются с отчеством и фамилией»;
«Звучит странно, но это мировой тренд. Да и что плохого в редких именах?»;
«Скоро люди перестанут удивляться новым именам. Такая сейчас тенденция»;
«Главное, что малышки выжили и совсем скоро отправятся домой. Здоровья деточкам»;
«А маме и папе огромного терпения».

Ранее «Восток-Медиа» писало о том, что «гигантенок» родился в еще одной многодетной семье в Приморском крае. Малыш стал четвертым ребенком.

Малыш-гигант родился в многодетной семье во Владивостоке
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#Новости#Общество#Владивосток#Семья#Приморский край#Приморье#Многодетная семья
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