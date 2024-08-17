Езжайте в объезд: пробка сковала движение к низководному мосту во Владивостоке — фото

Posted 17 августа, 06:27
Published 17 августа, 06:27
Modified 17 августа, 06:30
Updated 17 августа, 06:30
Серьезное столпотворение замечено на дороге, ведущей к дальневосточной столице со стороны поселка Новый, сообщают новые медиа. По данным очевидца, автомобилисты встали в пробку в районе Де-Фриза, около низководного моста.
Что именно послужило причиной дорожного коллапса — неизвестно. Не исключено, что всему виной огромное количество приморцев, которые прибывают во Владивосток в выходной день.
Ранее «Восток-Медиа» писало о том, что виновником пробки на федеральной трассе Приморья оказался хабаровчанин.