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Posted 17 августа, 06:27

Published 17 августа, 06:27

Modified 17 августа, 06:30

Updated 17 августа, 06:30

Дорожный коллапс охватил дорогу во Владивосток

Езжайте в объезд: пробка сковала движение к низководному мосту во Владивостоке — фото

17 августа 2024, 06:27
Фото: Изображение Midjourney.

Дорожный коллапс охватил дорогу во Владивосток

Сюжет
Дорожное движение
В Приморском крае автомобилисты встали в глухую пробку по пути в дальневосточную столицу. Вечер субботы, вероятно, выдался весьма нервным для некоторых водителей.

Серьезное столпотворение замечено на дороге, ведущей к дальневосточной столице со стороны поселка Новый, сообщают новые медиа. По данным очевидца, автомобилисты встали в пробку в районе Де-Фриза, около низководного моста.

Что именно послужило причиной дорожного коллапса — неизвестно. Не исключено, что всему виной огромное количество приморцев, которые прибывают во Владивосток в выходной день.

Ранее «Восток-Медиа» писало о том, что виновником пробки на федеральной трассе Приморья оказался хабаровчанин.

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#Новости#Общество#Дальний Восток#Хабаровск#Владивосток#Дорожное движение#Пробка#Автомобили#Приморский край#Приморье#Медиа#Де-Фриз
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