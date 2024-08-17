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Posted 17 августа, 08:04

Published 17 августа, 08:04

Modified 17 августа, 08:06

Updated 17 августа, 08:06

Картина дня в Приморье: полный блэкаут, массовое убийство и последний отдых на пляже

Картина дня в Приморье: полный блэкаут, массовое убийство и последний отдых на пляже

17 августа 2024, 08:04
Фото: vostokmedia.com.
Сюжет
Картина дня
Самые интересные события субботы — в обзоре «Восток-Медиа»

Полный блэкаут

Приморье «отходит» после масштабного отключения электричества. Как жители региона пережили весьма сложный период? — узнаете в материале «Восток-Медиа».

Полный блэкаут в Приморье — как это было? — видео
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Массовое убийство

Во Владивостоке целая семья исчезла в одночасье. Следователи раскрыли шокирующее преступление спустя 30 лет. Совсем скоро правосудие настигнет тех, кто лишил жизни даже годовалого малыша.

Светит пожизненное: история массового убийства в Приморье получила продолжение
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Последний отдых на пляже

Совсем скоро непогода обрушится на Приморье. Жители и гости региона наслаждаются жаркой погодой напоследок.

Успей на пляж: мощный циклон ударит по Приморскому краю в ближайшее время
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#Новости#Общество#Картина дня#Приморский край#Итоги
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