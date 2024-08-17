Картина дня в Приморье: полный блэкаут, массовое убийство и последний отдых на пляже

Posted 17 августа, 08:04
Published 17 августа, 08:04
Modified 17 августа, 08:06
Updated 17 августа, 08:06
Полный блэкаут
Приморье «отходит» после масштабного отключения электричества. Как жители региона пережили весьма сложный период? — узнаете в материале «Восток-Медиа».
Массовое убийство
Во Владивостоке целая семья исчезла в одночасье. Следователи раскрыли шокирующее преступление спустя 30 лет. Совсем скоро правосудие настигнет тех, кто лишил жизни даже годовалого малыша.
Последний отдых на пляже
Совсем скоро непогода обрушится на Приморье. Жители и гости региона наслаждаются жаркой погодой напоследок.