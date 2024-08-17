vostokmedia.com
ГлавноеВсе новости
vostokmedia.com
ГлавноеВсе новости

Posted 17 августа, 08:04

Published 17 августа, 08:04

Modified 17 августа, 08:06

Updated 17 августа, 08:06

Когда восстановят подачу электричества во Владивостоке — новые данные

Когда восстановят подачу электричества во Владивостоке — новые данные

17 августа 2024, 08:04
Фото: 1MI.
Сюжет
Электричество
ВПЭС опубликовал обновленные данные по отключениям света во Владивостоке. Стало известно, какие улицы остаются без электроснабжения и когда подачу коммунальной услуги восстановят.

По данным ВПЭС, в дальневосточной столице все высоковольтные подстанции находятся под напряжением. Тем не менее, некоторые потребители остаются без коммунальной услуги.

Все подстанции под напряжением: свет вернули почти во все дома Владивостока
Узнать подробнее

Специалисты продолжают трудится над восстановлением подачи электроснабжения, сообщили в пресс-службе организации. Электричества нет на улицах Алеутской, Батарейной, Первой Морской, Тигровой, Адмирала Фокина, Пограничной, Западной, Пологой, Светланской, Фонтанной, а также на переулках Шевченко, Океанском, Краснознаменном, Трудовом.

«Ориентировочное время устранения 20:20», — отметили в telegram-канале предприятия.

Ранее «Восток-Медиа» писало о том, как Приморский край переживал масштабное отключение электричества.

Полный блэкаут в Приморье — как это было? — видео
Узнать подробнее
Читайте также:
Массовое отключение электричества произошло во ВладивостокеБолее 15 улиц Владивостока остаются без электричества после блэкаута в ПриморьеВласти назвали причины массового блэкаута в Приморском крае
#Новости#Дальний Восток#Электричество#Владивосток#Восстановление#Приморский край#Электроснабжение#Специалисты#Происшествия#ВПЭС#Отключение
Подпишитесь

© Все права защищены. При использовании информации гиперссылка на сайт vostokmedia.com обязательна. Полные правила

Сетевое издание «Восток-Медиа». Средство массовой информации зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций,
регистрационный номер серия ЭЛ № ФС 77-77373 от 25 декабря 2019 г.

Учредитель: ООО «ПремьерМедиаИнвест»

Главный редактор: Цирлина Мария Владимировна

Телефон: +7 (499) 110-58-85

Электронный адрес: agency@vostokmedia.com / ooopremmediainvest@gmail.com

Адрес редакции: 109 044, Москва г, вн. тер. г. муниципальный округ Таганский, ул. Воронцовская, д. 20, этаж 2, ком. 14

Реклама: romanova@1mi.media (часовой пояс +7 к Мск, UTC+10 (GMT+10))

Редакционные правила

Политика конфиденциальности

Яндекс.Метрика