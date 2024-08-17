Когда восстановят подачу электричества во Владивостоке — новые данные

Posted 17 августа, 08:04
Published 17 августа, 08:04
Modified 17 августа, 08:06
Updated 17 августа, 08:06
По данным ВПЭС, в дальневосточной столице все высоковольтные подстанции находятся под напряжением. Тем не менее, некоторые потребители остаются без коммунальной услуги.
Специалисты продолжают трудится над восстановлением подачи электроснабжения, сообщили в пресс-службе организации. Электричества нет на улицах Алеутской, Батарейной, Первой Морской, Тигровой, Адмирала Фокина, Пограничной, Западной, Пологой, Светланской, Фонтанной, а также на переулках Шевченко, Океанском, Краснознаменном, Трудовом.
«Ориентировочное время устранения 20:20», — отметили в telegram-канале предприятия.
Ранее «Восток-Медиа» писало о том, как Приморский край переживал масштабное отключение электричества.