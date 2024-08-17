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Posted 17 августа, 01:55

Published 17 августа, 01:55

Modified 17 августа, 01:57

Updated 17 августа, 01:57

Приморский край пережил полное отключение электроснабжения

Полный блэкаут в Приморье — как это было? — видео

17 августа 2024, 01:55
Фото: 1MI.

Приморский край пережил полное отключение электроснабжения

Сюжет
Электричество
Приморье «отходит» после масштабного отключения электричества. Как жители региона пережили весьма сложный период? — узнаете в материале «Восток-Медиа».

В Приморье постепенно восстанавливается жизнедеятельность после аварийного отключения электричества. Однако жители региона надолго запомнят массовый ажиотаж, который охватил их минувшим вечером.

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Судя по информации в социальных сетях, пассажиры электричек очень долго не могли выбраться из транспорта. Приморцы буквально застряли в вагонах.

Некоторых владивостокцев охватила паника, — огромные очереди покупателей «оккупировали» супермаркеты.

Кто-то негодовал от вестей Российской системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций. Пользователи получали сообщения о сильных дождях 26 июля, несмотря на то, что уже август на дворе.

Фото: vostokmedia.com

Многие жители края уже оправились после волнительного происшествия. А муниципальные службы изо всех сил стараются восстановить работу в кратчайшие сроки.

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