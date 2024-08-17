Полный блэкаут в Приморье — как это было? — видео

Posted 17 августа, 01:55
Published 17 августа, 01:55
Modified 17 августа, 01:57
Updated 17 августа, 01:57
В Приморье постепенно восстанавливается жизнедеятельность после аварийного отключения электричества. Однако жители региона надолго запомнят массовый ажиотаж, который охватил их минувшим вечером.
Судя по информации в социальных сетях, пассажиры электричек очень долго не могли выбраться из транспорта. Приморцы буквально застряли в вагонах.
Некоторых владивостокцев охватила паника, — огромные очереди покупателей «оккупировали» супермаркеты.
Кто-то негодовал от вестей Российской системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций. Пользователи получали сообщения о сильных дождях 26 июля, несмотря на то, что уже август на дворе.
Многие жители края уже оправились после волнительного происшествия. А муниципальные службы изо всех сил стараются восстановить работу в кратчайшие сроки.