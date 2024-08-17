Светит пожизненное: история массового убийства в Приморье получила продолжение

Posted 17 августа, 05:41
Published 17 августа, 05:41
Modified 17 августа, 23:29
Updated 17 августа, 23:29
Жители региона были шокированы убийством всех членов многодетной семьи, которое произошло 30 лет назад в дальневосточной столице.
В 90-х годах вся семья пропала без вести после продажи квартиры. Оказалось, обвиняемые вошли в доверие погибших супругов, переоформили недвижимость на подставное лицо и, завершив сделку, убили всю семью, — мужа, жену, семилетнюю девочку и мальчиков двух лет и одного года. Позже квартиру обменяли на внедорожник, на котором обвиняемые попали в аварию, после чего джип продали за 300 американских долларов.
Следственный комитет России по Приморью завершил расследование и предъявил обвинение по делу об убийстве. В ближайшее время сторона защиты ознакомится с материалами. Оба подозреваемых находятся под стражей.
«За совершенное преступление предусмотрено пожизненное наказание, в связи с этим возможно применение наказание в виде лишения свободы и по прошествии 30 лет», — отметили в следкоме.
Ранее «Восток-Медиа» писало о том, что региональный СКР раскрыл убийство 20-летней давности.