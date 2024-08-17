Светит пожизненное: история массового убийства в Приморье получила продолжение

В 90-х годах вся семья пропала без вести после продажи квартиры. Оказалось, обвиняемые вошли в доверие погибших супругов, переоформили недвижимость на подставное лицо и, завершив сделку, убили всю семью, — мужа, жену, семилетнюю девочку и мальчиков двух лет и одного года. Позже квартиру обменяли на внедорожник, на котором обвиняемые попали в аварию, после чего джип продали за 300 американских долларов.