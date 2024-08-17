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Posted 17 августа, 05:41

Published 17 августа, 05:41

Modified 17 августа, 23:29

Updated 17 августа, 23:29

Выяснены подробности резонансного убийства многодетной семьи в Приморском крае

Светит пожизненное: история массового убийства в Приморье получила продолжение

17 августа 2024, 05:41
Фото: Изображение Midjourney.

Выяснены подробности резонансного убийства многодетной семьи в Приморском крае

Сюжет
Убийство
Во Владивостоке целая семья исчезла в одночасье. Следователи раскрыли шокирующее преступление спустя 30 лет. Совсем скоро правосудие настигнет тех, кто лишил жизни даже годовалого малыша.

Жители региона были шокированы убийством всех членов многодетной семьи, которое произошло 30 лет назад в дальневосточной столице.

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В 90-х годах вся семья пропала без вести после продажи квартиры. Оказалось, обвиняемые вошли в доверие погибших супругов, переоформили недвижимость на подставное лицо и, завершив сделку, убили всю семью, — мужа, жену, семилетнюю девочку и мальчиков двух лет и одного года. Позже квартиру обменяли на внедорожник, на котором обвиняемые попали в аварию, после чего джип продали за 300 американских долларов.

Следственный комитет России по Приморью завершил расследование и предъявил обвинение по делу об убийстве. В ближайшее время сторона защиты ознакомится с материалами. Оба подозреваемых находятся под стражей.

«За совершенное преступление предусмотрено пожизненное наказание, в связи с этим возможно применение наказание в виде лишения свободы и по прошествии 30 лет», — отметили в следкоме.

Ранее «Восток-Медиа» писало о том, что региональный СКР раскрыл убийство 20-летней давности.

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