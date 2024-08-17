Сюрприз перед опасными осадками: магнитные бури обрушатся на Приморье — когда?

Posted 17 августа, 00:02
Published 17 августа, 00:02
Modified 18 августа, 03:53
Updated 18 августа, 03:53
Не только природа подготовила нешуточные испытания для жителей Приморья. По данным Лаборатории солнечной астрономии ИКИ и ИСЭФ, население подвергнется возмущениям геомагнитных бурь в ближайшее время.
По московскому времени магнитная буря будет наносить удары по Земле три дня подряд, сообщили специалисты. Примерно в семь часов утра 18 августа регион ощутит астрономическое явление, которое будет влиять на метеочувствительных до самого вечера. В обед 19 августа приморцы могут вновь столкнуться с недомоганиями, прекратятся они ближе к вечеру.