Сюрприз перед опасными осадками: магнитные бури обрушатся на Приморье — когда?

По московскому времени магнитная буря будет наносить удары по Земле три дня подряд, сообщили специалисты. Примерно в семь часов утра 18 августа регион ощутит астрономическое явление, которое будет влиять на метеочувствительных до самого вечера. В обед 19 августа приморцы могут вновь столкнуться с недомоганиями, прекратятся они ближе к вечеру.