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Posted 17 августа, 00:02

Published 17 августа, 00:02

Modified 18 августа, 03:53

Updated 18 августа, 03:53

Магнитные бури обрушатся на Приморский край совсем скоро

Сюрприз перед опасными осадками: магнитные бури обрушатся на Приморье — когда?

17 августа 2024, 00:02
Фото: Изображение Midjourney.

Магнитные бури обрушатся на Приморский край совсем скоро

Сюжет
Астрономия
Жуткая непогода надвигается на Приморский край. Однако сначала возмущения геомагнитного поля заставят страдать метеозависимых жителей региона.

Не только природа подготовила нешуточные испытания для жителей Приморья. По данным Лаборатории солнечной астрономии ИКИ и ИСЭФ, население подвергнется возмущениям геомагнитных бурь в ближайшее время.

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По московскому времени магнитная буря будет наносить удары по Земле три дня подряд, сообщили специалисты. Примерно в семь часов утра 18 августа регион ощутит астрономическое явление, которое будет влиять на метеочувствительных до самого вечера. В обед 19 августа приморцы могут вновь столкнуться с недомоганиями, прекратятся они ближе к вечеру.

Ранее «Восток-Медиа» писало о том, что конец августа выдастся не самым приятным для метеозависимых.

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