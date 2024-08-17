Все подстанции под напряжением: свет вернули почти во все дома Владивостока

Posted 17 августа, 07:08
Published 17 августа, 07:08
Modified 17 августа, 07:13
Updated 17 августа, 07:13
По данным пресс-службы администрации дальневосточной столицы, все высоковольтные подстанции города находятся под напряжением. Почти во всех домах появилась электроэнергия.
Рабочие бригады продолжают аварийно-восстановительные работы. Абоненты, у которых до сих пор не восстановлено энергоснабжение, могут обратиться в единую дежурно-диспетчерскую службу или позвонить операторам сетевых компаний.
Ранее «Восток-Медиа» писало о том, как Приморье переживало массовое отключение света.