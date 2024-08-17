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Posted 17 августа, 07:08

Published 17 августа, 07:08

Modified 17 августа, 07:13

Updated 17 августа, 07:13

Все подстанции под напряжением: свет вернули почти во все дома Владивостока

Все подстанции под напряжением: свет вернули почти во все дома Владивостока

17 августа 2024, 07:08
Фото: 1MI.
Сюжет
Электроэнергия
Почти всем потребителям электроэнергии восстановили подачу коммунальной услуги во Владивостоке. Сейчас бригады рассредоточены по городу и трудятся над аварийно-восстановительными работами.

По данным пресс-службы администрации дальневосточной столицы, все высоковольтные подстанции города находятся под напряжением. Почти во всех домах появилась электроэнергия.

Рабочие бригады продолжают аварийно-восстановительные работы. Абоненты, у которых до сих пор не восстановлено энергоснабжение, могут обратиться в единую дежурно-диспетчерскую службу или позвонить операторам сетевых компаний.

Ранее «Восток-Медиа» писало о том, как Приморье переживало массовое отключение света.

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