Автобус догнал малолитражку прямо на мосту во Владивостоке — видео

Posted 18 августа, 06:52
Published 18 августа, 06:52
Modified 18 августа, 06:54
Updated 18 августа, 06:54
Авария случилась на мосту на Русский остров. Малолитражка ехала с низкой скоростью из-за пробитого колеса. Сзади автомобиль внезапно догнал пассажирский автобус, водитель не заметил маленькую машинку. Появилось видео с места происшествия.
О пострадавших не сообщалось, обстоятельства продолжают выяснять специалисты.
Ранее «Восток-Медиа» писало о серьезной аварии, в которой пострадал ребенок в Приморье.