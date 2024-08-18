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Posted 18 августа, 06:52

Published 18 августа, 06:52

Modified 18 августа, 06:54

Updated 18 августа, 06:54

Серьезная авария случилась на Русском мосту во Владивостоке

Автобус догнал малолитражку прямо на мосту во Владивостоке — видео

18 августа 2024, 06:52
Фото: 1MI.

Серьезная авария случилась на Русском мосту во Владивостоке

Сюжет
Мост
Пассажирский автобус въехал в зад малолитражке на мосту на Русский остров во Владивостоке. За местом аварии собралась небольшая пробка.

Авария случилась на мосту на Русский остров. Малолитражка ехала с низкой скоростью из-за пробитого колеса. Сзади автомобиль внезапно догнал пассажирский автобус, водитель не заметил маленькую машинку. Появилось видео с места происшествия.

О пострадавших не сообщалось, обстоятельства продолжают выяснять специалисты.

Ранее «Восток-Медиа» писало о серьезной аварии, в которой пострадал ребенок в Приморье.

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