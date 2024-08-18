Добровольцы из Приморья отправились в Курскую область

Сюжет Патриотизм

Добровольцы из Приморья отправляются в Курскую область под командованием Сергея Ефремова для помощи мирным жителям. Губернатор Олег Кожемяко выразил признательность бойцам за их решимость и патриотизм, подчеркнув единство страны и готовность прийти на помощь в трудные времена.