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Posted 18 августа, 07:32

Published 18 августа, 07:32

Modified 18 августа, 22:23

Updated 18 августа, 22:23

Добровольцы из Приморья отправились в Курскую область

Добровольцы из Приморья отправились в Курскую область

18 августа 2024, 07:32
Фото: Иван Дякин. primorsky.ru
Сюжет
Патриотизм
Добровольцы из Приморья отправляются в Курскую область под командованием Сергея Ефремова для помощи мирным жителям. Губернатор Олег Кожемяко выразил признательность бойцам за их решимость и патриотизм, подчеркнув единство страны и готовность прийти на помощь в трудные времена.

Ситуация в Курской области вызвала отклик у жителей Приморского края. Помимо сбора гуманитарной помощи и перевода денег, чтобы помочь мирным людям в Курске, туда отправился приморский добровольческий отряд «Тигр». Губернатор Олег Кожемяко выразил поддержку бойцам.

Руководитель региона выразил благодарность членам отряда за их выбор.

«Вы уже закончили свою службу, вернулись домой и могли продолжить обычную жизнь. Но ваше сердце, дух и настоящий патриотизм не позволили вам остаться равнодушными к бедствию. Сегодня нашей стране и Курской области нужны именно вы», — отметил Олег Кожемяко.

Глава региона подчеркнул, что мы — одна страна, и мы готовы помогать где угодно. И жители Приморья всегда готовы прийти на помощь первыми.

«Сегодня вы отправляетесь выполнять специальное военное задание, помогая Курской области вместе с командиром отряда, создавшим его, Сергеем Ефремовым. Он тоже первым отозвался на помощь, и за ним последовали добровольцы, готовые противостоять врагу», — добавил Олег Кожемяко.
«Весь личный состав отряда „Тигр“, вернувшийся с передовой, принял решение вернуться в строй. В России было сформировано два отряда — „Ахмад“ и приморский „Тигр“. Оба этих отряда были созданы быстро и направлены на фронт. Мы выполним поставленные перед нами задачи с достоинством», — рассказал заместитель губернатора Приморского края, командир отряда Сергей Ефремов.

В заключение Губернатор сообщил, что отряд получил всю требуемую экипировку. И пожелал бойцам из Приморья успешного выполнения боевых задач и благополучного возвращения домой.

Ранее «Восток-Медиа» писало об инициаторе «военной стройки века» в Приморье.

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