Картина дня в Приморье: «Предупреждение №1», «веселые» вызовы, луна и ядовитый змей

Posted 18 августа, 08:08
Published 18 августа, 08:08
Modified 18 августа, 08:10
Updated 18 августа, 08:10
Жителей Приморья предупредили о жуткой непогоде
В ночь на 19 августа на территорию Приморского края вторгнется мощный полярный фронт. Ливни и грозы будут продолжаться двое суток, местами возможны небольшие подтопления. Дожди при этом будут идти неравномерно — в отдельных районах возможно обойдется практически без осадков.
Необычные вызовы врачей скорой из Владивостока
Врачи скорой помощи сталкиваются с непредсказуемыми пациентами постоянно. О «веселых» вызовах и «тарантиновских» диалогах рассказала фельдшер скорой из Приморья.
Удивительная Луна покажется жителям Приморья
Луна изменит цвет и подойдет к Земле намного ближе обычного. Такое явление можно увидеть один раз примерно в 20 лет. Жители Приморья смогут насладиться невероятным зрелищем уже через пару дней.
Ядовитая гадина напала прямо во дворе
Мужчина пытался укротить змею, которая подползла к нему во дворе дома во Владивостоке, но получил ядовитый укус. Очевидцы вызвали скорую помощь.