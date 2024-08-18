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Posted 18 августа, 08:08

Published 18 августа, 08:08

Modified 18 августа, 08:10

Updated 18 августа, 08:10

Картина дня в Приморье: «Предупреждение №1», «веселые» вызовы, луна и ядовитый змей

Картина дня в Приморье: «Предупреждение №1», «веселые» вызовы, луна и ядовитый змей

18 августа 2024, 08:08
Фото: vostokmedia.com.
Сюжет
Картина дня
Самые интересные события воскресенья — в обзоре «Восток-Медиа»

Жителей Приморья предупредили о жуткой непогоде

В ночь на 19 августа на территорию Приморского края вторгнется мощный полярный фронт. Ливни и грозы будут продолжаться двое суток, местами возможны небольшие подтопления. Дожди при этом будут идти неравномерно — в отдельных районах возможно обойдется практически без осадков.

Непогода уже близко: «Предупреждение №1» объявлено в Приморье
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Необычные вызовы врачей скорой из Владивостока

Врачи скорой помощи сталкиваются с непредсказуемыми пациентами постоянно. О «веселых» вызовах и «тарантиновских» диалогах рассказала фельдшер скорой из Приморья.

Запрещенный обезбол и «Выпьем?»: «тарантиновские» диалоги врача скорой из Приморья
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Удивительная Луна покажется жителям Приморья

Луна изменит цвет и подойдет к Земле намного ближе обычного. Такое явление можно увидеть один раз примерно в 20 лет. Жители Приморья смогут насладиться невероятным зрелищем уже через пару дней.

Такой луны вы ещё не видели: удивительное явление можно будет увидеть в Приморье
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Ядовитая гадина напала прямо во дворе

Мужчина пытался укротить змею, которая подползла к нему во дворе дома во Владивостоке, но получил ядовитый укус. Очевидцы вызвали скорую помощь.

Ядовитая змея напала на человека во дворе дома во Владивостоке — видео
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