Картина дня в Приморье: «Предупреждение №1», «веселые» вызовы, луна и ядовитый змей

В ночь на 19 августа на территорию Приморского края вторгнется мощный полярный фронт. Ливни и грозы будут продолжаться двое суток, местами возможны небольшие подтопления. Дожди при этом будут идти неравномерно — в отдельных районах возможно обойдется практически без осадков.