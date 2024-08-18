На пляж уже не съездить: прохладно и сыро будет в Приморье

Posted 17 августа, 23:57
Published 17 августа, 23:57
Modified 17 августа, 23:59
Updated 17 августа, 23:59
18 августа в Приморье днём ожидается прохождение атмосферного фронта. Ночью обойдется без осадков, днём местами возможен небольшой кратковременный дождь. Туман местами будет ночью и утром. Ветер ночью будет слабым, днём южный слабый до умеренного. Температура воздуха ночью будет колебаться от +15 до +20°C, днём от +22 до +33°C.
Во Владивостоке ожидается переменная облачность, в основном без осадков. Ветер будет умеренным юго-восточным. Температура воздуха ночью составит от +19 до +21°C, днём от +23 до +25°С.
В Уссурийске также прогнозируется переменная облачность, без дождей. Ветер будет южным, слабым до умеренного. Температура воздуха ночью будет от +19 до +21°C, днём от +28 до +30°С.
В Находке ожидается переменная облачность, без осадков. Ветер будет слабым до умеренного, южный, юго-восточный. Температура воздуха ночью колеблется от +18 до +20°C, днём от +26 до +28°C.
Температура воды в Амурском заливе составит +24°C, в заливе Находка +22°C, в заливе Посьета +25°C.
Ранее «Восток-Медиа» писало о том, что по Приморью скоро ударит мощный циклон.