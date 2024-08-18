На пляж уже не съездить: прохладно и сыро будет в Приморье

18 августа в Приморье днём ожидается прохождение атмосферного фронта. Ночью обойдется без осадков, днём местами возможен небольшой кратковременный дождь. Туман местами будет ночью и утром. Ветер ночью будет слабым, днём южный слабый до умеренного. Температура воздуха ночью будет колебаться от +15 до +20°C, днём от +22 до +33°C.