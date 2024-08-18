Необычайно яркий спутник фотографируют в разных городах Приморья

Житель Арсеньева тоже запечатлел спутник Земли, который выглядел особенно красиво. Сегодня, 18 августа, луна кажется на 30 процентов ярче и на 14 процентов больше. К слову, 19 августа в 03:36 по местному времени она достигнет полной фазы.