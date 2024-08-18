Необычайно яркий спутник фотографируют в разных городах Приморья

Posted 18 августа, 13:19
Published 18 августа, 13:19
Modified 18 августа, 13:25
Updated 18 августа, 13:25
Житель Арсеньева тоже запечатлел спутник Земли, который выглядел особенно красиво. Сегодня, 18 августа, луна кажется на 30 процентов ярче и на 14 процентов больше. К слову, 19 августа в 03:36 по местному времени она достигнет полной фазы.
Важно отметить, что, по расчетам экспертов, следующее суперлуние порадует население только 9 августа в 2025 году.
Ранее «Восток-Медиа» писало о том, что бескрайняя тьма поглотило небо Владивостока.