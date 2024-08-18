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Posted 18 августа, 13:19

Published 18 августа, 13:19

Modified 18 августа, 13:25

Updated 18 августа, 13:25

Суперлуние восхитило жителей Приморского края

Необычайно яркий спутник фотографируют в разных городах Приморья

18 августа 2024, 13:19
Фото: 1MI

Суперлуние восхитило жителей Приморского края

Сюжет
Природа
Естественный спутник Земли снимают на камеры во многих муниципалитетах Приморья. Всему виной редкое явление, которое можно будет увидеть либо сегодня, либо через год.

В Спасске-Дальнем мужчина обратил внимание на луну и неспроста. Она была ярче, чем обычно.

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Житель Арсеньева тоже запечатлел спутник Земли, который выглядел особенно красиво. Сегодня, 18 августа, луна кажется на 30 процентов ярче и на 14 процентов больше. К слову, 19 августа в 03:36 по местному времени она достигнет полной фазы.

Фото: vostokmedia.com

Важно отметить, что, по расчетам экспертов, следующее суперлуние порадует население только 9 августа в 2025 году.

Ранее «Восток-Медиа» писало о том, что бескрайняя тьма поглотило небо Владивостока.

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