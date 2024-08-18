Такой луны вы ещё не видели: удивительное явление можно будет увидеть в Приморье

Термин «суперлуние» описывает положение Луны в момент, когда она находится на расстоянии 90% от своего максимального приближения к Земле. В такие моменты Луна выглядит примерно на 14% больше и на 30% светлее, чем в самых отдаленных точках ее орбиты. Эти полнолуния считаются самыми яркими в году.