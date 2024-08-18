Такой луны вы ещё не видели: удивительное явление можно будет увидеть в Приморье

Posted 18 августа, 05:51
Published 18 августа, 05:51
Modified 18 августа, 05:53
Updated 18 августа, 05:53
Жители Приморского края смогут увидеть редкое явление — «Осетровую Луну». Это событие сочетает в себе суперлуние и «Голубую Луну». Полнолуние можно будет увидеть 20 августа 04:26 по Владивостоку.
Термин «суперлуние» описывает положение Луны в момент, когда она находится на расстоянии 90% от своего максимального приближения к Земле. В такие моменты Луна выглядит примерно на 14% больше и на 30% светлее, чем в самых отдаленных точках ее орбиты. Эти полнолуния считаются самыми яркими в году.
Сочетание суперлуний и сезонных голубых лун случается довольно редко и получило название «Осетровая Луна». Интервал между подобными событиями может достигать 20 лет.
Ранее «Восток-Медиа» писало о том, что в небе над Приморьем появилось нечто невероятное.