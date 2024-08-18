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Posted 18 августа, 05:51

Published 18 августа, 05:51

Modified 18 августа, 05:53

Updated 18 августа, 05:53

Редкое полнолуние можно будет увидеть в небе над Приморским краем

Такой луны вы ещё не видели: удивительное явление можно будет увидеть в Приморье

18 августа 2024, 05:51
Фото: vostokmedia.com.

Редкое полнолуние можно будет увидеть в небе над Приморским краем

Сюжет
Земля
Луна изменит цвет и подойдет к Земле намного ближе обычного. Такое явление можно увидеть один раз примерно в 20 лет. Жители Приморья смогут насладиться невероятным зрелищем уже через пару дней.

Жители Приморского края смогут увидеть редкое явление — «Осетровую Луну». Это событие сочетает в себе суперлуние и «Голубую Луну». Полнолуние можно будет увидеть 20 августа 04:26 по Владивостоку.

Термин «суперлуние» описывает положение Луны в момент, когда она находится на расстоянии 90% от своего максимального приближения к Земле. В такие моменты Луна выглядит примерно на 14% больше и на 30% светлее, чем в самых отдаленных точках ее орбиты. Эти полнолуния считаются самыми яркими в году.

Сочетание суперлуний и сезонных голубых лун случается довольно редко и получило название «Осетровая Луна». Интервал между подобными событиями может достигать 20 лет.

Ранее «Восток-Медиа» писало о том, что в небе над Приморьем появилось нечто невероятное.

Невероятное явление: торопитесь увидеть небо над Приморьем — вы его не узнаете
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#Новости#Общество#Владивосток#Земля#Приморский край#Астрономия#Приморье
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