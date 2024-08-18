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Posted 18 августа, 01:55

Published 18 августа, 01:55

Modified 18 августа, 01:58

Updated 18 августа, 01:58

Многокилометровая пробка осложнила движение во Владивостоке

В город не уехать: огромная пробка собралась по пути с пляжа во Владивостоке — видео

18 августа 2024, 01:55
Фото: 1MI.

Многокилометровая пробка осложнила движение во Владивостоке

Сюжет
Мост
Отдыхающие вечером попали в огромный затор по пути с популярных среди жителей Приморья пляжей острова Русский. Пробка тянулась на несколько километров, стоял даже мост.

В теплый субботний день отдыхающие массово потянулись на пляжи острова Русский. Машин там оказалось невероятно много. В результате, многие водители застряли в огромных пробках.

В новых медиа появилось видео с места. На кадрах видно, что стоит весь Университетский проспект — самая длинная улица на Русском.

Ночевать в машине на острове никому, к счастью, не пришлось. Несмотря на длинный затор, дорога занимала по времени около сорока минут. Без пробки проехать по Русскому можно куда быстрее. Отдыхающим, конечно, все равно пришлось тяжко.

Ранее «Восток-Медиа» писало об огромном заторе по направлению к низководному мосту во Владивостоке.

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