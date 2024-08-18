В город не уехать: огромная пробка собралась по пути с пляжа во Владивостоке — видео

Posted 18 августа, 01:55
Published 18 августа, 01:55
Modified 18 августа, 01:58
Updated 18 августа, 01:58
В теплый субботний день отдыхающие массово потянулись на пляжи острова Русский. Машин там оказалось невероятно много. В результате, многие водители застряли в огромных пробках.
В новых медиа появилось видео с места. На кадрах видно, что стоит весь Университетский проспект — самая длинная улица на Русском.
Ночевать в машине на острове никому, к счастью, не пришлось. Несмотря на длинный затор, дорога занимала по времени около сорока минут. Без пробки проехать по Русскому можно куда быстрее. Отдыхающим, конечно, все равно пришлось тяжко.
Ранее «Восток-Медиа» писало об огромном заторе по направлению к низководному мосту во Владивостоке.