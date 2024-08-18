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Posted 18 августа, 11:39

Published 18 августа, 11:39

Modified 18 августа, 11:42

Updated 18 августа, 11:42

Невероятно красивая луна украсила ночь в Приморском крае

Выглянул в окно и обомлел: небо изумило жителя Спасска-Дальнего в Приморье — фото

18 августа 2024, 11:39
Фото: vostokmedia.com.

Невероятно красивая луна украсила ночь в Приморском крае

Сюжет
Природа
Живописная природа — это одно из главных достоинств Приморского края. Порой необычные явления тоже восхищают местное население.

Природные явления нередко удивляют жителей Приморья. Например, всепоглощающая тьма попала в объектив камеры горожанки во Владивостоке.

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А сегодня, 18 августа, население региона наслаждалось луной. Мужчина из Спасска-Дальнего запечатлел ночное небо и красавца спутника Земли.

«За пять минут вид кардинально менялся», — отметил очевидец.

Луна то пряталась за тучами, то показывалась во всей красе. Горожанин поделился кадрами прекрасного явления.

Фото: vostokmedia.com

Ранее «Восток-Медиа» писало о том, что на Приморье надвигается мощный циклон.

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