Выглянул в окно и обомлел: небо изумило жителя Спасска-Дальнего в Приморье — фото

Posted 18 августа, 11:39
Published 18 августа, 11:39
Modified 18 августа, 11:42
Updated 18 августа, 11:42
Природные явления нередко удивляют жителей Приморья. Например, всепоглощающая тьма попала в объектив камеры горожанки во Владивостоке.
А сегодня, 18 августа, население региона наслаждалось луной. Мужчина из Спасска-Дальнего запечатлел ночное небо и красавца спутника Земли.
«За пять минут вид кардинально менялся», — отметил очевидец.
Луна то пряталась за тучами, то показывалась во всей красе. Горожанин поделился кадрами прекрасного явления.