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Posted 18 августа, 00:56

Published 18 августа, 00:56

Modified 18 августа, 00:58

Updated 18 августа, 00:58

Серьёзный пожар разрушил жилой дом в Приморском крае

Выгорели стены и рухнула крыша: дом полыхал в Приморском крае

18 августа 2024, 00:56
Фото: Изображение Midjourney.

Серьёзный пожар разрушил жилой дом в Приморском крае

Сюжет
Пожар
Пламя полностью охватило дом в Приморье. Огонь вспыхнул в Партизанске вечером в субботу. К счастью, пожарные сумели все потушить.

Спасатели МЧС потушили пожар в частном жилом доме в Партизанске.

В субботу вечеромпвспыхнуло пламя в жилом доме на улице Магаданская. Сразу после вызова на место прибыли пожарные.

На момент прибытия спасателей двухэтажный частный дом был полностью охвачен огнем, крыша обрушилась.

В результате повреждения остались на площади около 200 квадратных метров. Погибших или пострадавших нет.

По предварительным данным, причиной возгорания стал аварийный режим работы электрооборудования.

Ранее «Восток-Медиа» писало о серьезном пожаре в Приморье.

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