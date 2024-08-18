Выгорели стены и рухнула крыша: дом полыхал в Приморском крае

Posted 18 августа, 00:56
Published 18 августа, 00:56
Modified 18 августа, 00:58
Updated 18 августа, 00:58
Спасатели МЧС потушили пожар в частном жилом доме в Партизанске.
В субботу вечеромпвспыхнуло пламя в жилом доме на улице Магаданская. Сразу после вызова на место прибыли пожарные.
На момент прибытия спасателей двухэтажный частный дом был полностью охвачен огнем, крыша обрушилась.
В результате повреждения остались на площади около 200 квадратных метров. Погибших или пострадавших нет.
По предварительным данным, причиной возгорания стал аварийный режим работы электрооборудования.
Ранее «Восток-Медиа» писало о серьезном пожаре в Приморье.