Ядовитая змея напала на человека во дворе дома во Владивостоке — видео

Posted 18 августа, 04:54
Published 18 августа, 04:54
Modified 18 августа, 04:56
Updated 18 августа, 04:56
Ядовитый щитомордник напал на человека во дворе дома на Кузнецова во Владивостоке. Очевидцы сообщают, что мужчина заметил змея прямо рядом с собой и попытался укротить его самостоятельно, но получил сильный укус.
Свидетели случившегося вызвали скорую. Медики работают на месте происшествия. О состоянии пострадавшего не сообщается.
Появилось также видео от жильцов дома, во дворе которого все произошло.