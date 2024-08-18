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Posted 18 августа, 04:54

Published 18 августа, 04:54

Modified 18 августа, 04:56

Updated 18 августа, 04:56

Змея напала на мужчину в Приморском крае

Ядовитая змея напала на человека во дворе дома во Владивостоке — видео

18 августа 2024, 04:54
Фото: Изображение Midjourney.

Змея напала на мужчину в Приморском крае

Сюжет
Змея
Мужчина пытался укротить змею, которая подползла к нему во дворе дома во Владивостоке, но получил ядовитый укус. Очевидцы вызвали скорую помощь.

Ядовитый щитомордник напал на человека во дворе дома на Кузнецова во Владивостоке. Очевидцы сообщают, что мужчина заметил змея прямо рядом с собой и попытался укротить его самостоятельно, но получил сильный укус.

Свидетели случившегося вызвали скорую. Медики работают на месте происшествия. О состоянии пострадавшего не сообщается.

Появилось также видео от жильцов дома, во дворе которого все произошло.

Ранее «Восток-Медиа» писало о нападении змеи в Приморье.

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