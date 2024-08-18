Запрещенный обезбол и «Выпьем?»: «тарантиновские» диалоги врача скорой из Приморья

Posted 18 августа, 02:50
Published 18 августа, 02:50
Modified 18 августа, 02:52
Updated 18 августа, 02:52
Порой врачи оказываются в действительно сложных ситуациях, когда люди, которым нужна помощь, ведут себя странно или агрессивно. О встречах с такими пациентами рассказала у себя в Instagram* медик-блогер из Владивостока Инесса Колпакова.
* Instagram принадлежит компании Meta, деятельность которой запрещена на территории РФ.
Бывают больные, которые честно признаются, что вместо обезболивающего принимали запрещенное вещество.
Трудно в это поверить, но диалог врача и пациента скорой может выглядеть так:
«— Чем самостоятельно обезболивались?
— ******* (запрещенным веществом).
— Ну, у нас ****** нет.
—… придется идти телек продавать.»
Некоторые пациенты грубят, когда медик пытается узнать, что их беспокоит. Зачем они вызывали скорую, не очень понятно.
Кто-то из пациентов пытается пошутить. Выходит, правда, немного грубо.
Некоторые товарищи путают «сознание» с «осознанием» и вызывают «неотложку» в нетрезвом виде. Когда медики приезжают, их просят помочь разобраться в себе и предлагают «рюмашку».
Гвоздь программы — молодой человек, который умоляет уложить его спать. Парню страшно, он боится, что перестает дышать во сне. Вместо того, чтобы самому сходить к врачу, просит фельдшера скорой посидеть рядом, когда он заснет, и послушать, как он дышит.
Медикам остается только пожелать терпения и сил. И так непростая работа иногда добивает совсем необычными историями.
Ранее «Восток-Медиа» писало о странных вызовах на скорой помощи во Владивостоке.