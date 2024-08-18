Запрещенный обезбол и «Выпьем?»: «тарантиновские» диалоги врача скорой из Приморья

Гвоздь программы — молодой человек, который умоляет уложить его спать. Парню страшно, он боится, что перестает дышать во сне. Вместо того, чтобы самому сходить к врачу, просит фельдшера скорой посидеть рядом, когда он заснет, и послушать, как он дышит.