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Posted 18 августа, 02:50

Published 18 августа, 02:50

Modified 18 августа, 02:52

Updated 18 августа, 02:52

Фельдшер скорой поделилась историями о «веселых» вызовах в Приморском крае

Запрещенный обезбол и «Выпьем?»: «тарантиновские» диалоги врача скорой из Приморья

18 августа 2024, 02:50
Фото: 1MI.

Фельдшер скорой поделилась историями о «веселых» вызовах в Приморском крае

Сюжет
Медицина
Врачи скорой помощи сталкиваются с непредсказуемыми пациентами постоянно. О «веселых» вызовах и «тарантиновских» диалогах рассказала фельдшер скорой из Приморья.

Порой врачи оказываются в действительно сложных ситуациях, когда люди, которым нужна помощь, ведут себя странно или агрессивно. О встречах с такими пациентами рассказала у себя в Instagram* медик-блогер из Владивостока Инесса Колпакова.

* Instagram принадлежит компании Meta, деятельность которой запрещена на территории РФ.

Бывают больные, которые честно признаются, что вместо обезболивающего принимали запрещенное вещество.

Трудно в это поверить, но диалог врача и пациента скорой может выглядеть так:

«— Чем самостоятельно обезболивались?
— ******* (запрещенным веществом).
— Ну, у нас ****** нет.
—… придется идти телек продавать.»

Некоторые пациенты грубят, когда медик пытается узнать, что их беспокоит. Зачем они вызывали скорую, не очень понятно.

Кто-то из пациентов пытается пошутить. Выходит, правда, немного грубо.

Некоторые товарищи путают «сознание» с «осознанием» и вызывают «неотложку» в нетрезвом виде. Когда медики приезжают, их просят помочь разобраться в себе и предлагают «рюмашку».

Гвоздь программы — молодой человек, который умоляет уложить его спать. Парню страшно, он боится, что перестает дышать во сне. Вместо того, чтобы самому сходить к врачу, просит фельдшера скорой посидеть рядом, когда он заснет, и послушать, как он дышит.

Медикам остается только пожелать терпения и сил. И так непростая работа иногда добивает совсем необычными историями.

Ранее «Восток-Медиа» писало о странных вызовах на скорой помощи во Владивостоке.

Добрось до больницы: 95% вызывающих скорую во Владивостоке могли бы обойтись без нее?
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