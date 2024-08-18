Заснул и влетел в парковку: серьезная авария разбудила жителя Владивостока — видео

Posted 18 августа, 07:55
Published 18 августа, 07:55
Modified 18 августа, 07:57
Updated 18 августа, 07:57
В районе кольца Терешковой во Владивостоке произошло серьезное столкновение. Водитель «Тойота Аква» уснул за рулем и врезался в другие припаркованные машины. Предварительно установлено, что виновник аварии управлял транспортным средством без водительского удостоверения.
О пострадавших в аварии не сообщалось. На место быстро прибыли сотрудники Госавтоинспекции. Появилось видео с места происшествия.