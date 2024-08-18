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Posted 18 августа, 07:55

Published 18 августа, 07:55

Modified 18 августа, 07:57

Updated 18 августа, 07:57

Водитель проснулся от столкновения с другой машиной в Приморском крае

Заснул и влетел в парковку: серьезная авария разбудила жителя Владивостока — видео

18 августа 2024, 07:55
Фото: 1MI.

Водитель проснулся от столкновения с другой машиной в Приморском крае

Сюжет
ДТП
На кольце Терешковой во Владивостоке случилась серьезная авария. Водитель малолитражки влетел в припаркованные авто и проснулся.

В районе кольца Терешковой во Владивостоке произошло серьезное столкновение. Водитель «Тойота Аква» уснул за рулем и врезался в другие припаркованные машины. Предварительно установлено, что виновник аварии управлял транспортным средством без водительского удостоверения.

О пострадавших в аварии не сообщалось. На место быстро прибыли сотрудники Госавтоинспекции. Появилось видео с места происшествия.

Ранее «Восток-Медиа» писало о серьезной аварии на Русском мосту во Владивостоке.

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