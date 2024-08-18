Заснул и влетел в парковку: серьезная авария разбудила жителя Владивостока — видео

В районе кольца Терешковой во Владивостоке произошло серьезное столкновение. Водитель «Тойота Аква» уснул за рулем и врезался в другие припаркованные машины. Предварительно установлено, что виновник аварии управлял транспортным средством без водительского удостоверения.