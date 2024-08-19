«Динамо-Кубок»: определилась четверка лучших

Posted 19 августа, 03:56
Published 19 августа, 03:56
Modified 19 августа, 03:58
Updated 19 августа, 03:58
Уссурийск и Чугуевка против команд из Владивостока: стала известна четверка полуфиналистов «Динамо-Кубка» Приморского края.
Для тех болельщиков, кто угадает исход этих полуфиналов, генеральный партнер турнира, Фабрика мороженого «УРСА» приготовила вкусные подарки!
Как отметил президент федерации футбола Приморского края Сергей Вязов, почти все четвертьфиналы, как и ожидалось, прошли в упорной борьбе.
«Самый яркий и статусный матч прошел в Находке, где местный „Океан“ до последних минут играл вничью с чугуевским „Уссури“. И только одна ошибка хозяев не дала этому матчу уйти в серию пенальти к большому разочарованию болельщиков. Отдельно порадовала игра КСШОР и „Армады“ — хороший пример, что любые команды могут проходить в высокие стадии кубка. То, как они вновь отыгрались со счета 0:2 и в итоге ушли в серию пенальти при итоговых 3:3 — заслуживает большого уважения!», — рассказал Сергей Вязов.
Полуфинальные матчи «Динамо-Кубка» пройдут в субботу, 24 августа, в Находке на стадионе «Водник». В 15:00 начнется игра «Локомотив» — «Анри», в 17:00 — «Уссури» — КСШОР.
Благодаря партнерам спортивного общества «Динамо» в лице Правительства Приморского края и Фабрики мороженого «УРСА», в этом году участники турнира вновь сразятся за денежный приз, 450 тысяч рублей.