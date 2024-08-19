«Домклик» представил рейтинг субъектов РФ с дешевой первичкой

Ранее «Домклик» отметил снижение интереса покупателей к первичному жилью после завершения и ужесточения льготных ипотечных программ. Одобрение ипотек с доступной ставкой стало более избирательным, объемы кредитования на этом рынке уменьшились: в июле Сбербанк выдал 10,8 тысячи ипотечных кредитов на жилье в новостройках против 33,2 тысячи ежемесячно в апреле, мае и июне. В начале 2024 года этот показатель был еще ниже — 8,4 тысячи ипотек, что также связано с введением ограничений на рынке новостроек, приобретаемых по льготным ипотечным программам.