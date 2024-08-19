«Домклик» представил рейтинг субъектов РФ с дешевой первичкой

Posted 19 августа, 15:47
Published 19 августа, 15:47
Modified 19 августа, 15:47
Updated 19 августа, 15:47
Лидером рейтинга стала Волгоградская область, где, по данным сервиса «Домклик», стоимость жилья на первичном рынке самая низкая. Медианная цена квадратного метра здесь составляет от 108,1 тысячи рублей. Об этом пишет издание properm.
Второе место заняла Самарская область с показателем от 113,6 тысячи рублей за квадратный метр, а третье место досталось Воронежской области с ценой от 114,2 тысячи рублей. Четвертое место занимает Челябинская область (от 122 тысячи рублей), а пятое — Красноярский край (от 128 тысяч рублей).
Пермский край оказался на шестом месте с показателем от 129,4 тысячи рублей. Также в рейтинг попали Омская, Ростовская области, Башкортостан и Новосибирская область, где стоимость квадратного метра в новостройках варьируется от 132,2 до 136,8 тысячи рублей.
Ранее «Домклик» отметил снижение интереса покупателей к первичному жилью после завершения и ужесточения льготных ипотечных программ. Одобрение ипотек с доступной ставкой стало более избирательным, объемы кредитования на этом рынке уменьшились: в июле Сбербанк выдал 10,8 тысячи ипотечных кредитов на жилье в новостройках против 33,2 тысячи ежемесячно в апреле, мае и июне. В начале 2024 года этот показатель был еще ниже — 8,4 тысячи ипотек, что также связано с введением ограничений на рынке новостроек, приобретаемых по льготным ипотечным программам.