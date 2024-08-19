Город на семи холмах: DARS меняет облик Хабаровска

Группа компаний DARS специализируется на реализации проектов в сфере жилой недвижимости и инжиниринга. Компания работает на рынке с 2002 года и обладает большим опытом выполнения проектов комплексного освоения территорий. Так, в микрорайоне «Долина» (Волгоград) построено 200 домов, реализован спортивный комплекс, функционируют три детских сада и школа, на территории более 4 гектаров создан сквер. В Ульяновске рядом с ЖК «Аквамарин» девелопер создал и обустроил городскую набережную длиной более 1 км. По итогам 2023 года DARS на 26 пунктов улучшил свои позиции в рейтинге Единого реестра застройщиков и занял в нём 28-е место по объёму ввода жилья.