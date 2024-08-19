Город на семи холмах: DARS меняет облик Хабаровска

Posted 18 августа, 22:00
Published 18 августа, 22:00
Modified 18 августа, 22:00
Updated 18 августа, 22:00
Особенности архитектурно-градостроительной концепции
Проект будущего ЖК, который реализуют в границах улиц Совхозной и Трёхгорной, уже привлёк внимание хабаровчан. Группа компаний DARS хорошо известна в регионе не только опытом в жилищном строительстве, но и особым подходом к комплексному развитию придомовой территории. В ЖК «На семи холмах» её площадь составит 13,4 гектаров.
Известно, что проект «На семи холмах» включает в себя шесть этапов ввода домов в эксплуатацию. Такой подход позволит постепенно интегрировать новостройки в существующую городскую инфраструктуру, обеспечивая плавное развитие района.
Партнёрство с «ДОМ.РФ»
Ещё одним вкладом ГК DARS в благоустройство региона станет комплексное развитие территорий и строительство жилого массива на участке 14,57 гектаров в районе улицы Связной. В августе этого года девелопер заключил договор комплексного развития территории с государственным финансовым институтом развития в жилищной сфере России «ДОМ.РФ».
Проектом предусматривается блокированная застройка, фактически под индивидуальное жилищное строительство (таунхаусы, дуплексы), объемом не более 35 тысяч кв. метров. В дополнение к этому будет проведено благоустройство зелёных зон общего пользования, создание детских площадок, объектов инженерной, транспортной и социальной инфраструктуры, включая подъездные пути к домам. 5% территории будет выделено под нежилые помещения.
«Дальневосточная ипотека» и доступное жильё
Строительство доступного жилья — одна из важнейших задач, которую ставит государство. Эта тема затрагивает интересы миллионов граждан по всей России, разрабатываются и вводятся различные федеральные программы. «Дальневосточная ипотека» стартовала в 2019 году, за это время более 111 тысяч семей приобрели недвижимость по льготным условиям. Программу продлили до 2030 года, при этом лимит кредита увеличен до 9 млн рублей, приобрести можно жильё площадью более 60 кв. метров, но сохраняется одно из основных преимуществ для заёмщиков: ставка в 2%.
— По оценкам специалистов, число хабаровчан, которые хотят стать участниками программы «Дальневосточная ипотека», постоянно увеличивается. Уверен, что новые проекты Группы компаний DARS помогут удовлетворить растущий потребительский спрос. Со своей стороны при проектировании домов мы внедряем современные решения, создаём комфортную среду, социальные объекты. Наша задача — работать на улучшение качества жизни, — отметил коммерческий директор ГК DARS Дмитрий Софронов.
О компании:
Группа компаний DARS специализируется на реализации проектов в сфере жилой недвижимости и инжиниринга. Компания работает на рынке с 2002 года и обладает большим опытом выполнения проектов комплексного освоения территорий. Так, в микрорайоне «Долина» (Волгоград) построено 200 домов, реализован спортивный комплекс, функционируют три детских сада и школа, на территории более 4 гектаров создан сквер. В Ульяновске рядом с ЖК «Аквамарин» девелопер создал и обустроил городскую набережную длиной более 1 км. По итогам 2023 года DARS на 26 пунктов улучшил свои позиции в рейтинге Единого реестра застройщиков и занял в нём 28-е место по объёму ввода жилья.
В настоящее время группа компаний ведет 15 проектов в шести регионах России, включая Ульяновск, Волгоград, Уфу, Хабаровск, Липецк и Москву. Общий объём земельного банка превышает 3,1 миллиона квадратных метров.
В 2023 году компания впервые вышла на фондовый рынок и привлекла на развитие 2 миллиарда рублей через размещение облигаций.