Гороскоп на неделю для всех знаков Зодиака

На этой неделе Близнецы могут почувствовать потребность в переосмыслении своих целей. Подумайте о том, что для вас действительно важно. В области отношений ожидается динамика: старые проблемы могут всплыть на поверхность, но решая их, вы сможете укрепить свою связь. Не забывайте уделять время отдыху.