Итоги недели в Приморье: новый тайфун, полный блэкаут и морские гады

Тайфунная активность продолжается в Тихом океане. Синоптики поделились обстановкой на сегодняшний день. Несмотря на большое количество зародившихся вихрей в августе, ни один из них не нанес сильный удар по Приморскому краю. Какой вердикт заключили синоптики в этот раз? — узнаете в материале «Восток-Медиа».