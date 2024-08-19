Итоги недели в Приморье: новый тайфун, полный блэкаут и морские гады

Posted 18 августа, 22:40
Published 18 августа, 22:40
Modified 18 августа, 22:40
Updated 18 августа, 22:40
Новые тайфуны появились в Тихом океане
Тайфунная активность продолжается в Тихом океане. Синоптики поделились обстановкой на сегодняшний день. Несмотря на большое количество зародившихся вихрей в августе, ни один из них не нанес сильный удар по Приморскому краю. Какой вердикт заключили синоптики в этот раз? — узнаете в материале «Восток-Медиа».
Полный блэкаут случился в Приморье
Массовое отключение электроснабжения произошло во всём Приморском крае в районе 17:15 в пятницу, 16 августа. Без света остались тысячи жителей региона в разных населённых пунктах.
Через несколько часов свет начал постепенно возвращаться в муниципалитеты Приморья. Об этом заявили в ДРСК, там же назвали предварительную причину массового отключения.
К ночи, по официальным данным, всех потребителей подключили к электроснабжению в Приморском крае.
Приморье «отходит» после масштабного отключения электричества. Как жители региона пережили весьма сложный период? — узнаете в материале «Восток-Медиа».
Живые и дохлые морские существа пугают жителей края
В Приморском крае любители морской охоты прервали ночной досуг из-за незваной гостьи. Жуткая хищница прогнала рыбаков своими действиями.
В сети появилось видео с мёртвой рыбой в акватории Владивостока в Приморье. По словам очевидцев, такую картину можно наблюдать в районе Фанзавода в пригороде Владивостока.
Новая техника для расчистки русел рек пришла в Приморье
Губернатор Приморского края Олег Кожемяко осмотрел новую спецтехнику регионального агентства по гидротехническим сооружениям, мелиорации и гидрологии. 25 машин: бульдозеры, экскаваторы и самосвалы закупили для борьбы с последствиями ЧС.
Отряд «Тигр» отправился в Курскую область
Добровольцы из Приморья отправляются в Курскую область под командованием Сергея Ефремова для помощи мирным жителям. Губернатор Олег Кожемяко выразил признательность бойцам за их решимость и патриотизм, подчеркнув единство страны и готовность прийти на помощь в трудные времена.
Сбор помощи курянам начали в Приморье
Приморье продолжает бороться со стихией
Приморский край успешно «отбивает» свои территории у вышедших из берегов рек и укрепляет участки, где воде удалось прорваться. Как сегодня ведутся работы по ликвидации разгула стихии.
Константин Сиденко поздравил авиаторов с праздников
Работников воздушного флота поздравили с профессиональным праздником в Артёме — городе авиаторов. В торжественном мероприятии принял участие директор владивостокского филиала «Росатом Логистика» Константин Сиденко.