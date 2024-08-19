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Posted 18 августа, 22:40

Published 18 августа, 22:40

Modified 18 августа, 22:40

Updated 18 августа, 22:40

Итоги недели в Приморье: новый тайфун, полный блэкаут и морские гады

Итоги недели в Приморье: новый тайфун, полный блэкаут и морские гады

18 августа 2024, 22:40
Фото: vostokmedia.com
Сюжет
Итоги недели
Самые важные события недели с 12 по 18 августа — в обзоре «Восток-Медиа»

Новые тайфуны появились в Тихом океане

Тайфунная активность продолжается в Тихом океане. Синоптики поделились обстановкой на сегодняшний день. Несмотря на большое количество зародившихся вихрей в августе, ни один из них не нанес сильный удар по Приморскому краю. Какой вердикт заключили синоптики в этот раз? — узнаете в материале «Восток-Медиа».

Мощный тайфун AMPIL бушует Тихом океане — что ждет Приморский край?
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Жители Приморья вздрогнули: еще два тайфуна зародились в Тихом океане
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Полный блэкаут случился в Приморье

Массовое отключение электроснабжения произошло во всём Приморском крае в районе 17:15 в пятницу, 16 августа. Без света остались тысячи жителей региона в разных населённых пунктах.

Через несколько часов свет начал постепенно возвращаться в муниципалитеты Приморья. Об этом заявили в ДРСК, там же назвали предварительную причину массового отключения.

К ночи, по официальным данным, всех потребителей подключили к электроснабжению в Приморском крае.

Приморье «отходит» после масштабного отключения электричества. Как жители региона пережили весьма сложный период? — узнаете в материале «Восток-Медиа».

«Взрыва и ЧП внешнего характера на месте нет»: массовое отключение света в Приморье
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Подача центрального энергоснабжения восстанавливается в Приморье
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Блэкаут — всё: электроснабжение восстановлено в Приморском крае
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Полный блэкаут в Приморье — как это было? — видео
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Живые и дохлые морские существа пугают жителей края

В Приморском крае любители морской охоты прервали ночной досуг из-за незваной гостьи. Жуткая хищница прогнала рыбаков своими действиями.

В сети появилось видео с мёртвой рыбой в акватории Владивостока в Приморье. По словам очевидцев, такую картину можно наблюдать в районе Фанзавода в пригороде Владивостока.

Цеплялась и кружила около лодки: рыбаков прогнала голодная акула в Приморье — видео
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Все море усеяно мертвячиной: мор рыбы начался в Приморье — видео
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Новая техника для расчистки русел рек пришла в Приморье

Губернатор Приморского края Олег Кожемяко осмотрел новую спецтехнику регионального агентства по гидротехническим сооружениям, мелиорации и гидрологии. 25 машин: бульдозеры, экскаваторы и самосвалы закупили для борьбы с последствиями ЧС.

Отряд «Тигр» отправился в Курскую область

Добровольцы из Приморья отправляются в Курскую область под командованием Сергея Ефремова для помощи мирным жителям. Губернатор Олег Кожемяко выразил признательность бойцам за их решимость и патриотизм, подчеркнув единство страны и готовность прийти на помощь в трудные времена.

Добровольцы из Приморья отправились в Курскую область
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Сбор помощи курянам начали в Приморье

Приморье продолжает бороться со стихией

Приморский край успешно «отбивает» свои территории у вышедших из берегов рек и укрепляет участки, где воде удалось прорваться. Как сегодня ведутся работы по ликвидации разгула стихии.

Симметричный ответ на «большую воду»: чем Приморье ответит на паводки?
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Константин Сиденко поздравил авиаторов с праздников

Работников воздушного флота поздравили с профессиональным праздником в Артёме — городе авиаторов. В торжественном мероприятии принял участие директор владивостокского филиала «Росатом Логистика» Константин Сиденко.

Константин Сиденко поздравил авиаторов Приморья с профессиональным праздником
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