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Posted 19 августа, 10:48

Published 19 августа, 10:48

Modified 19 августа, 10:50

Updated 19 августа, 10:50

Сильный ливень стал подтапливать даже квартиры во Владивостоке

Из-за ливня вода стала затекать в квартиры жителей Владивостока — видео

19 августа 2024, 10:48
Фото: 1MI

Сильный ливень стал подтапливать даже квартиры во Владивостоке

Сюжет
Потоп
Через пару часов после начала ливня во Владивостоке начало подтапливать квартиры в некоторых жилых домах. Жильцы одной из многоэтажек поделились видео из своих домов.

От дождя серьезно пострадал дом по адресу Добровольского, 25, во Владивостоке. В квартире на пятом этаже с потолка капает вода. Хозяйка поделилась видео, на котором на подоконник капает вовсе не из окна.

Видео: vostokmedia.com.

У ее соседей все еще печальнее — течет с потолка в нише, переоборудованной в гардеробную. Дождевая вода начинает заливать всю одежду.

Видео: vostokmedia.com.

Серьезнее всего пострадала другая квартира. Обои полностью промокли и отошли от стены. После того, как все просохнет, хозяевам придется очень тяжело.

Видео: vostokmedia.com.

Ранее «Восток-Медиа» писало о жилом доме в Приморье, в котором начало заливать подъезд.

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