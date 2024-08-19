Из-за ливня вода стала затекать в квартиры жителей Владивостока — видео

Posted 19 августа, 10:48
Published 19 августа, 10:48
Modified 19 августа, 10:50
Updated 19 августа, 10:50
От дождя серьезно пострадал дом по адресу Добровольского, 25, во Владивостоке. В квартире на пятом этаже с потолка капает вода. Хозяйка поделилась видео, на котором на подоконник капает вовсе не из окна.
У ее соседей все еще печальнее — течет с потолка в нише, переоборудованной в гардеробную. Дождевая вода начинает заливать всю одежду.
Серьезнее всего пострадала другая квартира. Обои полностью промокли и отошли от стены. После того, как все просохнет, хозяевам придется очень тяжело.