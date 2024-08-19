Крысиное царство нашли в жилом доме во Владивостоке — видео

Грызуны продолжают терроризировать жителей Приморья

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В одной из многоэтажек на Второй Речке во Владивостоке развелись грызуны. Крыс и мышей стало так много, что некоторые жильцы видят их чаще, чем соседей-людей.