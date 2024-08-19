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Posted 19 августа, 02:26

Published 19 августа, 02:26

Modified 19 августа, 02:28

Updated 19 августа, 02:28

Грызуны продолжают терроризировать жителей Приморья

Крысиное царство нашли в жилом доме во Владивостоке — видео

19 августа 2024, 02:26
Фото: Изображение Midjourney

Грызуны продолжают терроризировать жителей Приморья

Сюжет
Жилье
В одной из многоэтажек на Второй Речке во Владивостоке развелись грызуны. Крыс и мышей стало так много, что некоторые жильцы видят их чаще, чем соседей-людей.

В многоэтажке на Второй Речке подъезды кишат крысами. Что делать, люди уже не знают, не помогло ничего из опробованных ими методов.

Появилось видео с места. На кадрах грызуны, которые внаглую бегут под ноги людям.

Видео: vtoryak.vdk.

По словам жильцов дома, в подъездах и подвалах нужна специальная обработка от грызунов. Пока только некоторые из соседей выкладывают там отравленные сладости. Главное, чтобы их не съел чей-то питомец.

Ранее «Восток-Медиа» писало о другом доме во Владивостоке, которым управляют крысы.

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