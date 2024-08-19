Крысиное царство нашли в жилом доме во Владивостоке — видео

Posted 19 августа, 02:26
Published 19 августа, 02:26
Modified 19 августа, 02:28
Updated 19 августа, 02:28
В многоэтажке на Второй Речке подъезды кишат крысами. Что делать, люди уже не знают, не помогло ничего из опробованных ими методов.
Появилось видео с места. На кадрах грызуны, которые внаглую бегут под ноги людям.
По словам жильцов дома, в подъездах и подвалах нужна специальная обработка от грызунов. Пока только некоторые из соседей выкладывают там отравленные сладости. Главное, чтобы их не съел чей-то питомец.
Ранее «Восток-Медиа» писало о другом доме во Владивостоке, которым управляют крысы.