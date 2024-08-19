Кусок металлической скамейки откусили около Цирка во Владивостоке — фото

Posted 19 августа, 06:53
Published 19 августа, 06:53
Modified 19 августа, 06:56
Updated 19 августа, 06:56
На остановке «Цирк» во Владивостоке случилось что-то, что не поддается никаким объяснениям. Кусок металлической скамейки буквально откусили. Очевидцы говорят, что по краю виднеется след, как будто от зубов.
Что на самом деле случилось с лавочкой, и куда делся недостающий кусок, история умалчивает.
«Не знаю, кто укусил, но точно не человек»;
«Тиграм в цирке не додают мяса», — пошутили приморцы.
Ранее «Восток-Медиа» писало о вандалах, которые ломают все, что видят на своем пути.