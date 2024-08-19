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Posted 19 августа, 06:53

Published 19 августа, 06:53

Modified 19 августа, 06:56

Updated 19 августа, 06:56

Железную лавочку разгрызли около Цирка во Владивостоке

Кусок металлической скамейки откусили около Цирка во Владивостоке — фото

19 августа 2024, 06:53
Фото: 1MI.

Железную лавочку разгрызли около Цирка во Владивостоке

Сюжет
Вандализм
Во Владивостоке на остановке «Цирк» вандалы умудрились откусить кусок скамейки. Самое интересное, что лавочка железная, а в месте «укуса» видно что-то похожее на следы зубов.

На остановке «Цирк» во Владивостоке случилось что-то, что не поддается никаким объяснениям. Кусок металлической скамейки буквально откусили. Очевидцы говорят, что по краю виднеется след, как будто от зубов.

Что на самом деле случилось с лавочкой, и куда делся недостающий кусок, история умалчивает.

«Не знаю, кто укусил, но точно не человек»;
«Тиграм в цирке не додают мяса», — пошутили приморцы.

Ранее «Восток-Медиа» писало о вандалах, которые ломают все, что видят на своем пути.

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