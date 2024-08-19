Ливень освободил от бытовой работы жителей многоэтажки в Приморье

Posted 19 августа, 08:56
Published 19 августа, 08:56
Modified 19 августа, 08:58
Updated 19 августа, 08:58
Ужасной силы ливень принес жителям Приморья новую головную боль: в одном из домов дождь пошёл даже в подъезде.
В сети жители Приморья встретили новость позитивно. Многие стараются подбодрить людей, живущих в доме с ливнем в подъезде.
«Душ принять можно, не заходя домой»;
«Зато полы мыть не надо — погода уже все сделала»;
«Пора надувать лодку»;
«Аквапарк с горками прямо на лестничной площадке»;
«Надеюсь, там все уже с машин на лодки пересели», — пишут комментаторы в новых медиа.
Ранее «Восток-Медиа» писало о сильном ливне, который начался во Владивостоке.