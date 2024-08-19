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Posted 19 августа, 08:56

Published 19 августа, 08:56

Modified 19 августа, 08:58

Updated 19 августа, 08:58

Ливень освободил от бытовой работы жителей многоэтажки в Приморье

Ливень освободил от бытовой работы жителей многоэтажки в Приморье

19 августа 2024, 08:56
Фото: 1MI
Сюжет
Погода
Из-за сильного дождя и, видимо, незакрытого люка, подъезд многоэтажного дома залило в Приморье. В сети стараются подбодрить жильцов дома: зато полы мыть, мол, не надо.

Ужасной силы ливень принес жителям Приморья новую головную боль: в одном из домов дождь пошёл даже в подъезде.

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В сети жители Приморья встретили новость позитивно. Многие стараются подбодрить людей, живущих в доме с ливнем в подъезде.

«Душ принять можно, не заходя домой»;
«Зато полы мыть не надо — погода уже все сделала»;
«Пора надувать лодку»;
«Аквапарк с горками прямо на лестничной площадке»;
«Надеюсь, там все уже с машин на лодки пересели», — пишут комментаторы в новых медиа.

Ранее «Восток-Медиа» писало о сильном ливне, который начался во Владивостоке.

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