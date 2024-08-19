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Posted 19 августа, 10:04

Published 19 августа, 10:04

Modified 20 августа, 01:56

Updated 20 августа, 01:56

Некоторые улицы затопило во Владивостоке

Луговую и Седанку затопило во Владивостоке — видео

19 августа 2024, 10:04
Фото: 1MI

Некоторые улицы затопило во Владивостоке

Сюжет
Ливень
Дожди залили все дороги в окрестностях Владивостока. Вода просто не успевает уходить. Автомобилистам приходится форсировать реки на проезжей части.

В районе Луговой с началом ливня затопило дорогу во всех направлениях. Автомобили едут еле-еле, пешеходы ждут транспорт, забравшись повыше. Аварийные службы стараются откачивать воду, но она прибывает слишком быстро — насосы не справляются.

Видео: svоdka25.

Если на Луговой, в низине, такое привычно, то на Седанке все-таки нет. Дорога на этом участке под наклоном, но вода все равно не успевает уходить. Машины едут, будто по мелкой речушке.

Видео: dpskontrol_125rus.

Ранее «Восток-Медиа» писало о мощном ливне, который накрыл юг Приморья.

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