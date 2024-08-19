Луговую и Седанку затопило во Владивостоке — видео

Posted 19 августа, 10:04
Published 19 августа, 10:04
Modified 20 августа, 01:56
Updated 20 августа, 01:56
В районе Луговой с началом ливня затопило дорогу во всех направлениях. Автомобили едут еле-еле, пешеходы ждут транспорт, забравшись повыше. Аварийные службы стараются откачивать воду, но она прибывает слишком быстро — насосы не справляются.
Если на Луговой, в низине, такое привычно, то на Седанке все-таки нет. Дорога на этом участке под наклоном, но вода все равно не успевает уходить. Машины едут, будто по мелкой речушке.