Любителей водить автобус по «встречке» поймали во Владивостоке — фото

Posted 19 августа, 03:16
Published 19 августа, 03:16
Modified 19 августа, 03:18
Updated 19 августа, 03:18
Во Владивостоке двух водителей автобусов наказали за строгое нарушение. Сотрудники полиции обнаружили в социальных сетях видеозапись, на которой водители общественного транспорта устроили гонки на дороге.
Во время проведения операции «Автобус», сотрудники Госавтоинспекции Владивостока привлекли к ответственности двух водителей. Они нарушили Правила дорожного движения: выехали на полосу, предназначенную для встречного движения, рядом с домом по адресу Космонавтов, 1. Обоих правонарушителей оштрафовали.
Полиция напоминает жителям Приморья, что о нарушениях они могут сообщать в дежурную часть.
Ранее «Восток-Медиа» писало об автобусе с пассажирами, который вылетел на ж/д переезд перед поездом во Владивостоке.