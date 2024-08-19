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Posted 19 августа, 03:16

Published 19 августа, 03:16

Modified 19 августа, 03:18

Updated 19 августа, 03:18

Двоих водителей автобусов оштрафовали за езду по «встречке» в Приморском крае

Любителей водить автобус по «встречке» поймали во Владивостоке — фото

19 августа 2024, 03:16
Фото: Изображение Midjourney

Двоих водителей автобусов оштрафовали за езду по «встречке» в Приморском крае

Сюжет
Автобусы
Водители маршрутных автобусов устроили гонки на проезжей части во Владивостоке. Полицейские нашли их и выписали крупные штрафы.

Во Владивостоке двух водителей автобусов наказали за строгое нарушение. Сотрудники полиции обнаружили в социальных сетях видеозапись, на которой водители общественного транспорта устроили гонки на дороге.

Во время проведения операции «Автобус», сотрудники Госавтоинспекции Владивостока привлекли к ответственности двух водителей. Они нарушили Правила дорожного движения: выехали на полосу, предназначенную для встречного движения, рядом с домом по адресу Космонавтов, 1. Обоих правонарушителей оштрафовали.

Фото: vtoryakvdk

Полиция напоминает жителям Приморья, что о нарушениях они могут сообщать в дежурную часть.

Ранее «Восток-Медиа» писало об автобусе с пассажирами, который вылетел на ж/д переезд перед поездом во Владивостоке.

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