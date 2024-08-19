Любителей водить автобус по «встречке» поймали во Владивостоке — фото

Во время проведения операции «Автобус», сотрудники Госавтоинспекции Владивостока привлекли к ответственности двух водителей. Они нарушили Правила дорожного движения: выехали на полосу, предназначенную для встречного движения, рядом с домом по адресу Космонавтов, 1. Обоих правонарушителей оштрафовали.