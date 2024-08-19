Магнитные бури в Приморье — расписание по дням с 19 по 25 августа

Исследования показывают, что реакция людей на магнитные бури может быть весьма разнообразной. Некоторые ощущают недомогание за несколько дней до начала шторма, проявляя симптомы, такие как головная боль, усталость и раздражительность. Другие же начинают чувствовать дискомфорт непосредственно во время магнитной бури, а некоторые — спустя день или два после ее окончания.