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Posted 19 августа, 01:50

Published 19 августа, 01:50

Modified 19 августа, 01:50

Updated 19 августа, 01:50

Магнитные бури в Приморье — расписание по дням с 19 по 25 августа

Магнитные бури в Приморье — расписание по дням с 19 по 25 августа

19 августа 2024, 01:50
Фото: Изображение Midjourney
Сюжет
Безопасность
С 19 по 25 августа в Приморском крае ожидаются магнитные бури слабого характера, однако они все равно могут повлиять на самочувствие метеозависимых людей. Подробное расписание магнитных бурь на неделю читайте в материале «Восток-Медиа».

Что такое магнитные бури и как они возникают?

Магнитные бури — это следствие солнечной активности, в частности, вспышек на Солнце, которые выбрасывают огромные потоки солнечного ветра. Этот ветер состоит из заряженных частиц, движущихся со скоростью до 400 километров в секунду. Когда солнечный ветер сталкивается с магнитным полем Земли, возникает сложное взаимодействие, которое изменяет параметры магнитосферы.

Магнитосфера выполняет важную функцию, защищая нашу планету от большинства заряженных частиц. Однако в случае особенно мощного или направленного солнечного ветра, он может проникнуть в эту защитную оболочку, вызывая магнитные бури. Эти явления могут длиться от нескольких часов до нескольких дней и способны оказывать влияние на различные аспекты нашей жизни.

Магнитные бури могут затрагивать работу спутников, систем GPS и даже электросетей. Также они могут вызывать геомагнитные штормы, которые могут негативно сказаться на здоровье людей, особенно тех, кто страдает от сердечно-сосудистых заболеваний.

Классификация магнитных бурь

Каждый день эксперты оценивают уровень магнитной активности по шкале от 1 до 8 баллов. Балл 1 указывает на отсутствие возмущений, в то время как 8 сигнализирует о сильном геомагнитном шторме.

1   Нет заметных возмущений 5   Умеренная геомагнитная буря
2   Небольшие возмущения 6   Сильная геомагнитная буря
3   Слабая геомагнитная буря 7   Жесткий геомагнитный шторм
4   Малая геомагнитная буря 8   Экстремальный шторм

Исследования показывают, что реакция людей на магнитные бури может быть весьма разнообразной. Некоторые ощущают недомогание за несколько дней до начала шторма, проявляя симптомы, такие как головная боль, усталость и раздражительность. Другие же начинают чувствовать дискомфорт непосредственно во время магнитной бури, а некоторые — спустя день или два после ее окончания.

Интересно, что есть и те, кто не замечает никаких изменений в своем самочувствии, независимо от уровня солнечной активности. Это подчеркивает индивидуальные особенности восприятия и реакции организма на природные колебания.

Прогноз магнитных бурь на неделю в Приморье

В целом, август выдался богатым на наличие магнитных бурь, однако, к счастью, большая их часть уже позади. Самый пик пришелся 9–13 августа. геошторм усилился до серьезных отметок в 6 баллов. Последние же недели августа обещают быть спокойными, без особых колебаний. Подробнее с прогнозом магнитных бурь на вест август можно ознакомиться в нашем предыдущем материале.

Магнитные бури в августе 2024 в Приморье — расписание по дням
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Прогноз магнитных бурь 19.08 — 25.08:

  • 19 августа, понедельник — 2 балла;
  • 20 августа, вторник — 2 балла;
  • 21 августа, среда — 3 балла;
  • 22 августа, четверг — 3 балла;
  • 23 августа, пятница — 3 балла;
  • 24 августа, суббота — 2 балла;
  • 25 августа, воскресенье — 2 балла.

Т.е, исходя из прогноза, переживать вовсе не стоит. Максимальный балл геошторма будет — 3. Что характеризуется как слабая геомагнитная буря.

Как метеозависимым справиться с магнитной бурей?

Во время магнитных бурь рекомендуется оставаться дома и избегать поездок на работу или в другие места. Люди, чувствительные к изменениям в магнитном поле, могут испытывать сильные головные боли и даже обмороки. Поэтому забота о безопасности становится приоритетом.

В такие дни важно не перегружать себя делами. Уделяйте больше времени отдыху и старайтесь отложить даже самые неотложные задачи, чтобы не истощать организм. Следите за своим питанием: отдавайте предпочтение легким блюдам и избегайте острых, жареных продуктов, шоколада и алкоголя. Полезными будут травяные чаи — ромашковый, липовый или мятный.

Для улучшения самочувствия многие находят эффективным контрастный душ. Однако тем, кто никогда не пробовал холодную воду, лучше начинать с прохладного душа в период магнитной бури.

Накануне магнитной бури рекомендуется принять расслабляющую ванну с добавлением хвои и морской соли, что поможет подготовить организм к предстоящим изменениям.

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