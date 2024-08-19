Мост рухнул в Новороссии — видео

Мостовое сооружение разрушилось в Приморском крае

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В Шкотовском округе Приморского края часть мостового сооружения рухнула в воду в тот момент, когда по нему ехал самосвал. К слову, владельцы грузовика уже приступили к ремонту муниципального имущества.