Мост рухнул в Новороссии — видео

Posted 19 августа, 01:06
Published 19 августа, 01:06
Modified 19 августа, 01:08
Updated 19 августа, 01:08
В Новороссии разрушился конструктивный элемент моста через реку Шкотовка, сообщает прокуратура. Происшествие случилось при движении самосвала. На сегодняшний день движение по данному мостовому сооружению не осуществляется.
В надзорном ведомстве отметили, инцидент не повлиял на подъездные пути к близлежащим муниципалитетам, так как в данном районе имеются альтернативные маршруты движения.
Компания, которой принадлежит большегруз, приступила к ремонту моста. Прокуратура поставила на контроль завершение работ.
«Большекаменская межрайонная прокуратура даст оценку полноте мер, принимаемых к содержанию и обслуживанию сооружения, а также проконтролирует установление степени вины водителя и привлечение организатора перевозки груза к установленной законом ответственности», — сообщили в надзорном ведомстве.