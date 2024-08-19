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Posted 19 августа, 01:06

Published 19 августа, 01:06

Modified 19 августа, 01:08

Updated 19 августа, 01:08

Мостовое сооружение разрушилось в Приморском крае

Мост рухнул в Новороссии — видео

19 августа 2024, 01:06

Мостовое сооружение разрушилось в Приморском крае

Сюжет
Ремонт
В Шкотовском округе Приморского края часть мостового сооружения рухнула в воду в тот момент, когда по нему ехал самосвал. К слову, владельцы грузовика уже приступили к ремонту муниципального имущества.

В Новороссии разрушился конструктивный элемент моста через реку Шкотовка, сообщает прокуратура. Происшествие случилось при движении самосвала. На сегодняшний день движение по данному мостовому сооружению не осуществляется.

В надзорном ведомстве отметили, инцидент не повлиял на подъездные пути к близлежащим муниципалитетам, так как в данном районе имеются альтернативные маршруты движения.

Компания, которой принадлежит большегруз, приступила к ремонту моста. Прокуратура поставила на контроль завершение работ.

«Большекаменская межрайонная прокуратура даст оценку полноте мер, принимаемых к содержанию и обслуживанию сооружения, а также проконтролирует установление степени вины водителя и привлечение организатора перевозки груза к установленной законом ответственности», — сообщили в надзорном ведомстве.
Видео: prosecutor_pk.

Ранее «Восток-Медиа» писало о том, что на пляже Приморья мужчина съехал с моста.

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