На ВЭФ-2024 во Владивостоке запланированы 100 деловых мероприятий

Posted 19 августа, 11:05
Published 19 августа, 11:05
Modified 19 августа, 11:07
Updated 19 августа, 11:07
В его рамках запланировано более ста деловых мероприятий, которые охватят широкий спектр актуальных вопросов. Участники ВЭФ обсудят, например, развитие транспортной инфраструктуры и международное сотрудничество. Организатором конкурса стал Фонд Росконгресс, а информационным партнером — медиахолдинг 1MI.
Юрий Трутнев, зампред Правительства РФ и полномочный представитель президента в ДФО, особо выделил важность форума для продвижения стратегических интересов России на Востоке. Он добавил, что страна продолжает разворот на Восток — данный процесс требует развития дорожной и энергетической инфраструктуры, а также дальнейших шагов по освоению Северного морского пути. Трутнев отметил, что для ДФО разработаны уникальные меры поддержки, в частности «Дальневосточная ипотека» и режим преференций на Курилах. По его словам, ВЭФ становится площадкой для усиления связей с дружественными государствами. Россия открыта для инвесторов и готова к сотрудничеству.
Форум будет разделен на семь тематических блоков. Блок «Технологии независимости», например, будет посвящен вопросам цифрой безопасности, перспективам судостроительной отрасли в РФ и промышленной робототехники.
Одним из главных событий форума станет обсуждение механизмов комплексного развития территорий и формирования комфортной городской среды. В рамках мероприятия также пройдут бизнес-диалоги российских предпринимателей с коллегами из Индии, КНР и стран АСЕАН. Также на площадке ВЭФ будет организована выставка «Улица Дальнего Востока», где регионы представят свои достижения.