На ВЭФ-2024 во Владивостоке запланированы 100 деловых мероприятий

Юрий Трутнев, зампред Правительства РФ и полномочный представитель президента в ДФО, особо выделил важность форума для продвижения стратегических интересов России на Востоке. Он добавил, что страна продолжает разворот на Восток — данный процесс требует развития дорожной и энергетической инфраструктуры, а также дальнейших шагов по освоению Северного морского пути. Трутнев отметил, что для ДФО разработаны уникальные меры поддержки, в частности «Дальневосточная ипотека» и режим преференций на Курилах. По его словам, ВЭФ становится площадкой для усиления связей с дружественными государствами. Россия открыта для инвесторов и готова к сотрудничеству.