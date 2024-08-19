Некоторые районы Владивостока подтоплены, в городе выпал 61 мм осадков

Коммунальные службы продолжают бороться с водой, однако из-за постоянного ливня проезд по некоторым улицам Владивостока затруднен. Также отмечаются оползни грунта на дорогах и косогорах. После окончания дождя для их устранения будут задействованы тракторы-щетки и погрузчики.