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Posted 19 августа, 10:32

Published 19 августа, 10:32

Modified 19 августа, 10:34

Updated 19 августа, 10:34

Некоторые районы Владивостока подтоплены, в городе выпал 61 мм осадков

Некоторые районы Владивостока подтоплены, в городе выпал 61 мм осадков

19 августа 2024, 10:32
Фото: vostokmedia.com
Сюжет
Погода
Сильный ливень во Владивостоке продолжается. В городе выпал 61 мм осадков к 20:00, местами наблюдается подтопление дорог и формирование наносов грунта. В городе остановили движение трамваев.

Во Владивостоке за первые два часа непогоды выпало 18 мм осадков. В городе все еще идет сильный дождь.

Вода скапливается на улицах Фадеева (под мостом), Луговой, Иманской, стадионе «Динамо», Снеговой, стадионе «Строитель» и Космонавтов.

Специалисты следят за ситуацией на этих участках и работают над отводом воды с дорог.

К 20:00 количество осадков увеличилось до 61 мм. Из-за интенсивного дождя в некоторых районах дороги оказались затоплены.

Коммунальные службы продолжают бороться с водой, однако из-за постоянного ливня проезд по некоторым улицам Владивостока затруднен. Также отмечаются оползни грунта на дорогах и косогорах. После окончания дождя для их устранения будут задействованы тракторы-щетки и погрузчики.

В 20:17 сообщили, что движение трамваев временно приостановлено.

Ранее «Восток-Медиа» писало о том, что ливни накрыли Владивосток.

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