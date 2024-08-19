Некоторые районы Владивостока подтоплены, в городе выпал 61 мм осадков

Posted 19 августа, 10:32
Published 19 августа, 10:32
Modified 19 августа, 10:34
Updated 19 августа, 10:34
Во Владивостоке за первые два часа непогоды выпало 18 мм осадков. В городе все еще идет сильный дождь.
Вода скапливается на улицах Фадеева (под мостом), Луговой, Иманской, стадионе «Динамо», Снеговой, стадионе «Строитель» и Космонавтов.
Специалисты следят за ситуацией на этих участках и работают над отводом воды с дорог.
К 20:00 количество осадков увеличилось до 61 мм. Из-за интенсивного дождя в некоторых районах дороги оказались затоплены.
Коммунальные службы продолжают бороться с водой, однако из-за постоянного ливня проезд по некоторым улицам Владивостока затруднен. Также отмечаются оползни грунта на дорогах и косогорах. После окончания дождя для их устранения будут задействованы тракторы-щетки и погрузчики.
В 20:17 сообщили, что движение трамваев временно приостановлено.
Ранее «Восток-Медиа» писало о том, что ливни накрыли Владивосток.