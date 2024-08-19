Новое поколение «призрачных гонщиков» выводит из себя жителей Приморского края

Posted 19 августа, 02:48
Published 19 августа, 02:48
Modified 19 августа, 02:50
Updated 19 августа, 02:50
Подростки на каникулах гоняют на электросамокатах прямо по дороге. Автомобилистов и других взрослых юные самокатчики пугают.
Взрослые жители края юных самокатчиков строго осуждают:
«Видела одного, который ехал сидя и раздвинув ноги, по дороге со стороны моста на остановку около кинотеатра»;
«Ждем фото после, где их вытаскивают из-под колёс»;
«Новое поколение хрустиков?»;
«Водителей жалко. Из-за этих хулиганов затаскают по судам и следствиям»;
«Там недалеко ещё двое катались…. Родители, объясните детям, что дорога не место для катания на самокате».
Ранее «Восток-Медиа» писало о гонщике на самокате, который серьезно разозлил водителей во Владивостоке.