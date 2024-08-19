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Posted 19 августа, 02:48

Published 19 августа, 02:48

Modified 19 августа, 02:50

Updated 19 августа, 02:50

Новое поколение «призрачных гонщиков» выводит из себя жителей Приморского края

Новое поколение «призрачных гонщиков» выводит из себя жителей Приморского края

19 августа 2024, 02:48
Фото: Изображение Midjourney
Сюжет
Безопасность
Юные любители электросамокатов забывают о правилах движения и носятся прямо по дорогам Владивостока. Жители Приморья осуждают юношей в сети.

Подростки на каникулах гоняют на электросамокатах прямо по дороге. Автомобилистов и других взрослых юные самокатчики пугают.

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Взрослые жители края юных самокатчиков строго осуждают:

«Видела одного, который ехал сидя и раздвинув ноги, по дороге со стороны моста на остановку около кинотеатра»;
«Ждем фото после, где их вытаскивают из-под колёс»;
«Новое поколение хрустиков?»;
«Водителей жалко. Из-за этих хулиганов затаскают по судам и следствиям»;
«Там недалеко ещё двое катались…. Родители, объясните детям, что дорога не место для катания на самокате».

Ранее «Восток-Медиа» писало о гонщике на самокате, который серьезно разозлил водителей во Владивостоке.

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