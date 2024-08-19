«Перезагрузку» Комсомольска-на-Амуре проведет Дмитрий Демешин

Posted 19 августа, 09:46
Published 19 августа, 09:46
Modified 20 августа, 07:38
Updated 20 августа, 07:38
Исполняющий обязанности губернатора Хабаровского края и руководитель Объединенной авиастроительной корпорации встретились, чтобы обсудить сферы сотрудничества. Дмитрий Демешин и Юрий Слюсарь провели встречу на базе Комсомольского-на-Амуре авиационного завода имени Ю. А. Гагарина.
Основными темами беседы стали социальное партнерство и участие предприятия в Хартии технологического суверенитета.
КнААЗ — стратегический партнер Хабаровского края. Правительство региона также поддерживает предприятие. Авиазавод освобожден от части налогов на имущество, что позволяет направлять средства на социальные программы, отметил Демешин.
Создание комфортных условий для жизни работников предприятий, а также привлечение и удержание специалистов является приоритетной задачей для властей региона. Власти Хабаровского края учитывают потребности крупных компаний Комсомольска-на-Амуре в этом направлении.
Юрий Слюсарь подчеркнул важность развития социальной инфраструктуры в городе и выразил готовность сотрудничать с местным правительством для достижения этой цели.
В рамках соглашения о сотрудничестве между ОАК и властями региона обеспечивается развитие социально-экономической сферы.
Дмитрий Демешин отметил, что поддержание благоприятных условий для жизни работников и привлечение специалистов является основным приоритетом для региональных властей. Врио губернатора призывает крупные компании активно участвовать в жизни города.
Руководители обсудили новые направления сотрудничества, направленные на развитие промышленного кластера. Одним из аспектов такого взаимодействия может стать создание на территории «Байкал» зоны опережающего развития, ориентированной на потребности авиастроительной отрасли.
После обсуждения важных вопросов сотрудничества, Дмитрий Демешин посетил производственные помещения авиационного завода и пообщался с его работниками.
В торжественном мероприятии, приуроченном ко Дню воздушного флота России и юбилею завода имени Ю. А. Гагарина, в Комсомольске-на-Амуре наградили лучших авиастроителей, в том числе и государственными наградами.
«Уважаемые коллеги, ветераны. Вы — это история. Не только авиационного, самолетостроительного дела — это часть истории Комсомольска-на-Амуре, Хабаровского края, нашей Родины. На протяжении 90 лет завод выпускает военные и гражданские самолеты, соответствующие своему времени», — отметил Дмитрий Демешин.
Мероприятия, связанные с празднованием юбилея завода в Комсомольске-на-Амуре, прошли 17 и 18 августа.