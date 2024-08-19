По новой дороге с ветерком: на Комсомольской завершают ремонт

Posted 19 августа, 05:53
Published 19 августа, 05:53
Modified 19 августа, 05:55
Updated 19 августа, 05:55
На Комсомольской во Владивостоке в воскресенье подрядчик завершил укладку верхнего слоя асфальта. В мэрии сообщили, что это лишь один из этапов благоустройства этой улицы. После этого на Комсомольской нанесут разметку. Продолжат также работы и на соседних улицах — Иманской и Авроровской. Ремонт осуществляют в рамках национального проекта «Безопасные качественные дороги».
В этом году нацпроект активно внедряют в различных районах Владивостока. В список улиц, на которых проходят работы, входят: Героев Хасана, Никифорова, Сафонова, Авроровская, Иманская, Комсомольская, а также перекресток Адмирала Юмашева — Адмирала Кузнецова — Нейбута. Работы на последнем участке удалось выполнить даже раньше запланированного срока.
Благодаря национальному проекту дорожная инфраструктура города совершенствуется, ее приводят в соответствие с установленными нормами. В городе ремонтируют не только дорожное покрытие улиц, но и модернизируют системы ливневой канализации, обновляют тротуары, создают новые парковочные места и общественные зоны отдыха, работают над другими деталями.
Всю деятельность по ремонту дорог непрерывно контролируют представители городской администрации, эксперты из специализированных компаний и общественные наблюдатели. Благодаря их стараниям жители города уже скоро смогут передвигаться с комфортом по новым улицам.
Ранее «Восток-Медиа» писало о том, что во Владивостоке обновят 160 дворов.