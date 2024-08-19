По новой дороге с ветерком: на Комсомольской завершают ремонт

На Комсомольской во Владивостоке в воскресенье подрядчик завершил укладку верхнего слоя асфальта. В мэрии сообщили, что это лишь один из этапов благоустройства этой улицы. После этого на Комсомольской нанесут разметку. Продолжат также работы и на соседних улицах — Иманской и Авроровской. Ремонт осуществляют в рамках национального проекта «Безопасные качественные дороги».