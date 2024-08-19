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Posted 19 августа, 05:53

Published 19 августа, 05:53

Modified 19 августа, 05:55

Updated 19 августа, 05:55

Укладка верхнего слоя асфальта на улице Комсомольской завершена во Владивостоке

По новой дороге с ветерком: на Комсомольской завершают ремонт

19 августа 2024, 05:53
Фото: vlc.ru

Укладка верхнего слоя асфальта на улице Комсомольской завершена во Владивостоке

Сюжет
Ремонт дорог
На улице Комсомольской во Владивостоке завершили укладку верхнего слоя асфальта, скоро там обновят разметку и откроют движение. Ремонтные работы продолжатся на других улицах города в рамках нацпроекта.

На Комсомольской во Владивостоке в воскресенье подрядчик завершил укладку верхнего слоя асфальта. В мэрии сообщили, что это лишь один из этапов благоустройства этой улицы. После этого на Комсомольской нанесут разметку. Продолжат также работы и на соседних улицах — Иманской и Авроровской. Ремонт осуществляют в рамках национального проекта «Безопасные качественные дороги».

Фото: vlc.ru

В этом году нацпроект активно внедряют в различных районах Владивостока. В список улиц, на которых проходят работы, входят: Героев Хасана, Никифорова, Сафонова, Авроровская, Иманская, Комсомольская, а также перекресток Адмирала Юмашева — Адмирала Кузнецова — Нейбута. Работы на последнем участке удалось выполнить даже раньше запланированного срока.

Благодаря национальному проекту дорожная инфраструктура города совершенствуется, ее приводят в соответствие с установленными нормами. В городе ремонтируют не только дорожное покрытие улиц, но и модернизируют системы ливневой канализации, обновляют тротуары, создают новые парковочные места и общественные зоны отдыха, работают над другими деталями.

Фото: vlc.ru

Всю деятельность по ремонту дорог непрерывно контролируют представители городской администрации, эксперты из специализированных компаний и общественные наблюдатели. Благодаря их стараниям жители города уже скоро смогут передвигаться с комфортом по новым улицам.

Ранее «Восток-Медиа» писало о том, что во Владивостоке обновят 160 дворов.

Преображение продолжается: 160 дворов обновят во Владивостоке в 2024 году
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