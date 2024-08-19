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Posted 19 августа, 00:21

Published 19 августа, 00:21

Modified 19 августа, 00:25

Updated 19 августа, 00:25

Выяснены новые подробности беззакония преступного сообщества в Приморье

Появились новые эпизоды — громкое дело Лазарева получило продолжение во Владивостоке

19 августа 2024, 00:21
Фото: Изображение Midjourney

Выяснены новые подробности беззакония преступного сообщества в Приморье

Сюжет
Мошенничество
Список преступлений организованного сообщества под предводительством бывшего ректора ВГУЭС пополнился. От незаконной деятельности сотрудников ВУЗа пострадали студенты.

Следственный комитет России по Приморью установил новые эпизоды преступной деятельности бывшего ректора ВГУЭС Геннадия Лазарева. Также выяснена причастность сотрудников образовательного центра университета к мошенничеству.

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По версии следствия, подозреваемые похитили 16 объектов имущества, которые принадлежали Министерству науки и высшего образования Российской Федерации. Вершили беззаконие при помощи мнимых сделок, которые формировали задолженность ВУЗа.

Недвижимость арендовалась университетом и использовалась для организации учебного процесса. Прибыль от сдачи помещений в аренду делилась между членами организованного преступного сообщества (ОПС).

Затем участники ОПС отсудили 24 000 000 рублей с университета за пользование помещений.

Более того, от преступной деятельности пострадали студенты, которые платили за обучение, хотя поступали на бюджетной основе. Деньги учащихся уходили на счета подконтрольной организации.

Также в ВУЗе действовала система погашения задолженностей по успеваемости, — студенты платили работнику образовательного центра, чтобы закрыть долги по учебе.

Сотрудники СКР и ФСБ продолжают расследование преступной деятельности преступного сообщества Геннадия Лазарева.

Ранее «Восток-Медиа» писало о том, что задержали не только Геннадия Лазарева, но и его сына Иннокентия.

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