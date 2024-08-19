Появились новые эпизоды — громкое дело Лазарева получило продолжение во Владивостоке

Posted 19 августа, 00:21
Published 19 августа, 00:21
Modified 19 августа, 00:25
Updated 19 августа, 00:25
Следственный комитет России по Приморью установил новые эпизоды преступной деятельности бывшего ректора ВГУЭС Геннадия Лазарева. Также выяснена причастность сотрудников образовательного центра университета к мошенничеству.
По версии следствия, подозреваемые похитили 16 объектов имущества, которые принадлежали Министерству науки и высшего образования Российской Федерации. Вершили беззаконие при помощи мнимых сделок, которые формировали задолженность ВУЗа.
Недвижимость арендовалась университетом и использовалась для организации учебного процесса. Прибыль от сдачи помещений в аренду делилась между членами организованного преступного сообщества (ОПС).
Затем участники ОПС отсудили 24 000 000 рублей с университета за пользование помещений.
Более того, от преступной деятельности пострадали студенты, которые платили за обучение, хотя поступали на бюджетной основе. Деньги учащихся уходили на счета подконтрольной организации.
Также в ВУЗе действовала система погашения задолженностей по успеваемости, — студенты платили работнику образовательного центра, чтобы закрыть долги по учебе.
Сотрудники СКР и ФСБ продолжают расследование преступной деятельности преступного сообщества Геннадия Лазарева.
Ранее «Восток-Медиа» писало о том, что задержали не только Геннадия Лазарева, но и его сына Иннокентия.